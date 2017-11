Los Angeles - Americký filmový producent Harvey Weinstein vynaložil obrovské prostředky ve snaze zabránit tomu, aby vyšlo na světlo jeho rozsáhlé sexuální zneužívání žen, z něhož je teď obviňován. Podle pondělního vydání týdeníku The New Yorker využíval prostřednictvím svých právníků i celé armády soukromých detektivů, včetně bývalých agentů tajných služeb, a to i z izraelského Mossadu. Pomáhali mu prý i bulvární novináři.

Časopis, podle kterého se Weinstein věnoval tomuto úsilí minimálně od loňského podzimu, cituje desítky dokumentů a sedm osob přímo zapojených do akce.

Najata byla například bývalá izraelská agentka, zaměstnankyně detektivní kanceláře Black Cube, jejíž smlouva počítala s odměnou minimálně 200.000 dolarů (4,4 milionu Kč). Agentka kontaktovala herečku Rose McGowanovou, jednu z hlavních Weinsteinových žalobkyň, a vydávala se za aktivistku bojující za práva žen. Tajně zaznamenala několik hodin rozhovorů s McGowanovou, která se chystá vydat své paměti pod titulem The Brave, v nichž se zmiňuje také o Weinsteinovi.

Stejná vyšetřovatelka se spojila pod jinou identitou také s reportéry vyšetřujícími více Weinsteinových případů sexuálního zneužívání s cílem zjistit, jaké doličné předměty mají k dispozici.

Předmětem zájmu Weinsteinových špiclů byli i samotní novináři, u nichž hledali slabá místa v osobním, zejména sexuálním životě, nebo informace o jejich případných potížích se zákonem. Cílem bylo shromáždit proti nim dostatek materiálu, aby je mohli vydírat, zdiskreditovat nebo zastrašit.

Weinstein, kterého nyní vyšetřují úřady v Londýně, New Yorku a Los Angeles, podle týdeníku vývoj některých vyšetřování osobně sledoval. Jiná řídili Weinsteinovi právníci, včetně Davida Boiese, jenž v roce 2000 zastupoval prezidentského kandidáta Ala Gorea při pochybnostech kolem sčítání hlasů odevzdaných v prezidentských volbách, které nakonec vyhrál George Bush mladší.

Weinstein podle The New Yorkeru získal také například informace od šéfa bulvárního listu National Enquirer, jehož novinář kontaktoval bývalou manželku jednoho režiséra, aby získal její negativní komentář k manželově milostné aféře s Rose McGowanovou. Weinstein obdržel také 11 fotografií, kde se s McGowanovou objevoval společně při různých událostech, ve snaze znevěrohodnit její obvinění.

Podle Blair Berkové, která je součástí Weinsteinova právního týmu, jsou tyto metody naprosto normální. Každý nezávislý obhájce podle ní vyšetřuje, zda jsou obvinění proti jeho klientovi věrohodná.

Podle článku byl ovšem Weinstein zvyklý i celá léta předtím špiclovat zejména novináře, kteří o něm psali negativně.