Washington - Vláda USA uzavřela s Čínou dohodu, která umožní čínské telekomunikační firmě ZTE Corp opět podnikat. Podle listu The New York Times (NYT) to oznámila administrativa prezidenta Donalda Trumpa zákonodárcům. Tento krok otevírá dveře dalším obchodním jednáním USA s Čínou, pravděpodobně však vyvolá hlasitou reakci v Kongresu, píše list.

Podle dohody, kterou vyjednalo ministerstvo obchodu, ZTE zaplatí vysokou pokutu, změní manažerský tým a do vedení firmy dosadí americké dozorčí pracovníky. Ministerstvo poté zruší nařízení, kterým firmám USA zakázalo prodávat společnosti ZTE součástky a software.

Čínská ZTE byla od americké technologie odříznuta na sedm let za porušování sankcí USA uvalených na Írán a KLDR. Společnost ZTE loni před soudem v Texasu přiznala, že do těchto zemí nelegálně dodávala americké zboží a technologie. Americké podniky podle odhadů dodávaly 25 až 30 procent součástek využívaných v zařízeních ZTE.

Trumpova administrativa usilovala o dohodu o ZTE oplátkou za ústupky v jednání o vzájemném obchodu. Pravděpodobně se však setká s ostrým nesouhlasem v Kapitolu, kde přední zákonodárci na Bílý dům apelovali, aby ve věci ZTE neustupoval a zohlednil otázky vymáhání práva a otázky národní bezpečnosti. Čínská vláda ale jasně uvedla, že umožnění činnosti ZTE je podmínkou pro pokračování obchodních rozhovorů a že pokud zákaz nebude zrušen, americké společnosti působící v Číně se mohou setkat s odvetou, píše NYT.