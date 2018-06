Washington - Ministerstvo financí Spojených států připravuje opatření, která by zabránila firmám s nejméně 25procentní čínskou účastí kupovat americké podniky s "průmyslově významnou technologií". S odkazem na své zdroje to napsal list The Wall Street Journal (WSJ). Omezení mají být oznámena v pátek, do té doby se ale může limit na vlastnický podíl ještě změnit, uvedly zdroje.

Avizovaný krok představuje další eskalaci obchodního konfliktu prezidenta Donalda Trumpa s Čínou a čínské ministerstvo zahraničí na zprávy o něm reagovalo se znepokojením.

"Doufáme, že americká strana bude vnímat podnikatelské aktivity těchto čínských firem objektivně a poskytne dobré, spravedlivé a předvídatelné prostředí pro jejich investice a obchodní aktivity," řekl mluvčí ministerstva zahraničí Keng Šuang.

Připravované restrikce se zřejmě soustředí na klíčové sektory včetně těch, které jsou součástí čínského plánu rozvoje zpracovatelského průmyslu s názvem Made in China 2025. Jedním z jeho cílů je zlepšit schopnosti Číny v oblasti pokročilých informačních technologií, letectví, strojírenství, farmaceutických technologií, automobilového průmyslu, robotiky a dalších špičkových technologií.

Americké ministerstvo obchodu a Rada pro národní bezpečnost podle WSJ navrhují posílit kontrolu vývozu tak, aby se zabránilo dodávkám těchto technologií do Číny. Agentura Reuters uvedla, že ministerstvo financí se chce odvolat na zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) z roku 1997, který razantně rozšiřuje pravomoci amerického prezidenta. Dává mu právo zmrazit jakákoli aktiva z titulu obav o národní bezpečnost. Zákon IEEPA byl uplatňován v širším měřítku po září 2001, aby Spojené státy odřízly teroristické organizace od financí.

Trumpova administrativa se podle WSJ zaměří pouze na nové obchody, přičemž nebude dělat rozdíl mezi čínskými státními a soukromými firmami.

Bílý dům koncem května uvedl, že Trumpova administrativa bude pokračovat v úsilí o omezení investic čínských společností ve Spojených státech a že "zlepší" kontrolu vývozu zboží dodávaného do Číny. Podrobnosti mají být oznámeny do 30. června.