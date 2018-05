Berlín - Prezident USA Donald Trump chce podle německého časopisu Wirtschaftswoche vytlačit německé automobilky z amerického trhu. Francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi řekl, že nechce, aby New York brázdily mercedesy, uvedl časopis s odvoláním na diplomatické zdroje z EU a Spojených států.

Němečtí výrobci ve Spojených státech kontrolují 90 procent trhu prémiových značek a Trumpova administrativa už zahájila vyšetřování, zda dovoz vozidel nepoškozuje domácí automobilový průmysl. To by mohlo vést k zavedení až 25procentního cla na dovoz německých vozů, což by podle analýzy firmy Evercore ISI německé výrobce prémiových značek stálo 4,5 miliardy eur.

Prezident Trump proti německým automobilkám vystoupil už počátkem loňského roku, kdy hrozil zavedením 35procentních cel na dovoz osobních aut. Tehdy nazval Německo velkým výrobcem automobilů, ale obchodní vztah se Spojenými státy označil za nevyvážený.

Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) činila hodnota dovozu osobních aut z USA do EU za loňský rok 6,2 miliardy eur (zhruba 160 miliard Kč), zatímco hodnota dodávek opačným směrem dosáhla 37 miliard eur. Ze zemí Evropské unie je Německo největším vývozcem osobních automobilů do Spojených států.

Německé automobilky loni vyrobily v montážních závodech ve Spojených státech 804.000 vozů a dalších 657.000 na trh Severní Ameriky vyvezly z Německa, uvedlo německé sdružení automobilového průmyslu VDA.

Akcie německých výrobců na zprávu zareagovaly poklesem, kolem 14:00 SELČ akcie společnosti Daimler ztrácely 0,9 procenta, BWM 0,45 procenta, VW 1,36 procenta a Porsche jedno procento.

Jak poznamenala agentura Reuters, zvláště zranitelné jsou automobilky Porsche a Audi, protože ve Spojených státech nemají montážní závody. Mercedes-Benz a BMW tam mají velké továrny a v případě omezení dovozu mohou tyto kapacity snadno rozšířit.

Prezident Trump má dnes rozhodnout o budoucnosti cel na dovoz evropské oceli a hliníku do USA.