Praha - Středeční vydání Sněmovnou ke stíhání může předsedovi ANO Andreji Babišovi odehnat voliče, ale i udělat z něj mučedníka. Vyplývá to z dnešních komentářů v tuzemských denících. Poslanci odhlasovali vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání za údajný dotační podvod v kauze Čapí hnízdo.

"Pro hnutí ANO to jistě není nic příjemného, jakkoliv lze dnes jen těžko odhadnout, zda to může přinést spíše odvrat vlažných voličů od Babiše, anebo naopak nové hlasy pro politického 'mučedníka'," uvádí v komentáři Mladá fronta Dnes (MfD). "Šest týdnů do voleb je dlouhá doba, a budeme-li během ní vytrvale zásobováni informacemi o krocích policie, případně státních zástupců, je věru těžké odhadnout, jaký závěr z toho učiní volič," píše se v komentáři Lidových novin (LN).

LN a MfD vydává společnost Mafra, patřící do skupiny Agrofert, kterou do února vlastnil Babiš. Následně předseda ANO a tehdejší ministr financí celý koncern kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenského fondu.

Dolní komora o vydání Babiše a Faltýnka rozhodla po sedmihodinové rozpravě, v níž své představitele obšírně a urputně hájili zástupci ANO. Až na Babiše a Faltýnka se také zástupci ANO nezúčastnili hlasování o vydání. "To, že hnutí ANO demonstrativně ve Sněmovně nehlasovalo, je natolik v rozporu s dosavadní protikorupční rétorikou, že to můžeme brát jako jejich jasnou sázku na to, že právní spor skončí ve prospěch pánů Babiše a Faltýnka. Ti pro změnu demonstrativně zvedli ruce pro své vydání, aby mohli sehrát v nadcházející kampani roli mučedníků," píší LN.

"Předem domluvené divadlo? Možná, z pohledu předsedy ANO však marketingově docela šikovné," komentovala rozpor v hlasování mezi Babišem a zbytkem ANO MfD.

"Geniální konstrukce" to byla podle komentáře Hospodářských novin (HN). Zákonodárci hnutí ANO se za svého šéfa bili jako lvi, takže nakonec to celé mělo až biblické vyznění: Mistrovi učedníci bojují, horlí, pláčou, leč "svatý" Andrej odchází hrdě a povzneseně na kříž, uchystaný zlovolnými farizeji, se záměrem obětovat se za celou zemi, píše autor.

Babiš tak podle něj může nakonec na vlastním objektivním průšvihu i vydělat. "V jeho dovedné hře na oběť systému postupně zaniká fakt, že Čapí hnízdo je opravdu obrovský průšvih, který mimochodem de facto přiznal původně i on sám, když slíbil, že problematických 52 milionů věnuje na charitu," podotkl komentátor. V závěru pak pokládá otázku: kolik voličů na Babišovu bezmála teologickou konstrukci 20. a 21. října přistoupí?

Podle deníku Právo jediná, byť ne stoprocentní šance, jak dosavadní sympatizanty ANO zaujmout, je ukázat proměnu tradiční politiky, její otevřenost a programovou vstřícnost. "Zkrátka na voliče nezapomínat. Babiš lidem nabídl chléb a hry. Kdo jej chce skutečně porazit, musí k chlebu a hrám přidat ještě osobní věrohodnost," míní autor. Dodává však, že ta je zde úzkoprofilovým zbožím od nepaměti.

Až doposud se podle Práva vydaní politici zpravidla vzdávali dalšího veřejného angažmá, aby nepoškozovali vlastní stranu. Nebo k tomu byli přinejmenším stranou dotlačeni. ANO bez Andreje Babiše by bylo ale jako vinobraní bez vína nebo Vánoce bez dárků, poznamenal komentátor. "Šlo by to, ale bylo by to na kočku," dodal.