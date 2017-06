Praha - Odchod Bohuslava Sobotky z čela ČSSD před říjnovými sněmovními volbami může straně pár procent přinést, na zásadní změnu to ale stačit nebude. Shodují se na tom komentáře většiny českých novin. Podle nich premiér Sobotka doplatil na popularitu předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, ale udělal i spoustu chyb.

Sobotka dnes po šesti letech opustí funkci předsedy ČSSD. Své rozhodnutí vysvětlil tím, že nese odpovědnost za pokles volebních preferencí strany. Vedení strany se ujme statutární místopředseda sociálních demokratů a ministr vnitra Milan Chovanec, volebním lídrem bude místo Sobotky místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Zázrak ale strana čekat nemůže, její problém nespočívá jen ve jménu lídra, je mnohem a mnohem hlubší, píšou Hospodářské noviny. Sociálním demokratům podle nich zatím nefunguje nic a nezdá se, že by byli schopni do voleb ještě něco kloudného vymyslet. "Dosavadní levicoví voliči už nepoptávají rozdávače peněz, ale spíš někoho, kdo jim dokáže nabídnout kotvu v rychle se měnícím světě," poznamenal autor komentáře. V Česku ji podle něj nejlépe reprezentuje Andrej Babiš se svým firemním řízením státu. Babiš vypadá dostatečně nově, netradičně a energicky, takže může slíbit cokoli a lidé mu to spolknou, jednoduše proto, že na rozdíl od jiných ještě nestihl dokázat, že to nedokáže, míní komentátor. Dodává ale, že za své problémy si může ČSSD hlavně sama, je z ní cítit zatuchlost a rozklad.

Také podle Mladé fronty Dnes (MfD) doplatil Sobotka na popularitu bývalého vicepremiéra a ministra financí Babiše. Sociální demokracie ale zatím voličům nenabídla žádný chytlavý slib kromě progresivní daně, která dopadla i na střední vrstvy. "Tak ji ČSSD zase ´odvolala´. A nakonec premiér zazmatkoval s oznámením vlastní demise," připomíná MfD.

Sobotku nezničil prezident Zeman, ani pučista z Lidového domu Jeroným Tejc, ale obyčejný volič, poznamenal autor komentáře v Lidových novinách. V posledních parlamentních volbách získala Sobotkova ČSSD lehce přes 20 procent a Babišovo ANO lehce pod 19 procent hlasů. "Ten součet je dle posledních modelů stejný, jen ten poměr se změnil z 1:1 na 1:3. Jak je tohle možné? Co premiér tak strašlivě zvojtil a vicepremiér stejné vlády tak geniálně zvládl?," ptá se komentátor a dodává, že jen na jiný komunikační styl to svést nelze.

Podle deníku Právo končí donkichotské pokusy, kterak vysunout do čela Bohuslava Sobotku coby hlavního svůdce davů, a odpovědnost za výsledek voleb byla rozložena na celé jeho vedení. Ostatně nic jiného nemůže rozdělená strana v současné situaci nabídnout, píše list. Atmosféra včerejšího brífinku připomínala podle něj spíš smuteční slavnost než odhodlané chrastění zbrojí před ztečí. Strana už leccos vyzkoušela a neví, jak dál, podotkl komentátor.

Dnešní regionální Deník si zase všímá, že vyprahlou stranu, která na sobě poslední čtyři roky nepracovala, má zachránit muž, který odpovídá za její program a coby ministr zahraničí se plně věnuje své vládní misi. "Není úplně jasné, jak ji chce na příští čtyři měsíce přerušit, aby se mohl vrhnout do kampaně. Výměna tváří na billboardech totiž těžko přinese obrat. Lídr musí vyjet za lidmi a bavit se s nimi o věcech, které je trápí," uvedl list. To by podle něj Zaorálek jako jeden z mála vrcholných sociálních demokratů zvládl, ale bude mít na to čas?

fsl gcm