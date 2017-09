Paříž - Německý strojírenský koncern Siemens a francouzská společnost Alstom jednají o sloučení svých železničních aktivit. Jednání jsou v pokročilém stadiu a dohoda by mohla být oznámena už 26. září. Uvedl to dnes francouzský list Le Monde. Mluvčí francouzské vlády k tomu řekl, že Francie proti záměru nic nemá, pokud to nepovede k propouštění.

Jak listu sdělily nejmenované zdroje, německý partner do podniku vloží aktiva v hodnotě zhruba sedmi miliard eur (přes 182 miliard Kč) oplátkou za podíl 45 až 50 procent na francouzském výrobci. Ani jedna z firem ale nechtěla informace komentovat.

O navrhovaném spojení podle listu jednala rovněž kancelář francouzského prezidenta Emmanuela Macrona s úřadem kancléřky Angely Merkelové.

Agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje uvedla, že Siemens o této věci jedná jak s francouzským Alstomem, tak s kanadským Bombardierem.

Ve výrobě kolejových vozidel se v posledních letech uskutečnila řada fúzí, firmy usilují o snížení nákladů a chtějí se přiblížit konkurenci čínského státem podporovaného podniku CRRC. Tři jeho hlavní rivalové - Bombardier, Siemens a Alstom - jednali o různých možnostech spojení aktivit v minulých letech už několikrát. Siemens je teď podle Reuters blíž dohodě s Bombardierem.