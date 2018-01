Berlín - Česká menšinová vláda populisty a miliardáře Andreje Babiše nezískala dnes důvěru Sněmovny, píšou světové agentury. Poznamenávají také, že takový vývoj se čekal. Podle webu slovenského Denníku N může Babišova vláda své působení prodlužovat. "Pokud (prezident Miloš) Zeman vyhraje prezidentské volby, mohl by Babiš dlouho vládnout i bez důvěry," konstatoval Denník N. Americký deník The New York Times (NYT) očekává nyní "týdny, ne-li měsíce politického hašteření".

Také německá agentura DPA uvádí, že Babiš chce i přes dnešní neúspěch ve Sněmovně zůstat u moci, neboť Zeman oznámil, že nechá 63letého multimiliardáře dál dočasně vládnout a poskytne mu druhou šanci k nalezení většiny. Babiš je podle DPA pod tlakem, neboť policie ho viní z vylákání unijních dotací na Čapí hnízdo a parlament musí nyní rozhodnout, zda Babišovi zruší poslaneckou imunitu.

Agentura AP připomíná, že žádná z osmi stran ve Sněmovně nevstoupila s Babišovým hnutím ANO do koalice, protože strany považují Babiše za nevhodného kandidáta na premiéra kvůli obviněním z podvodu v souvislosti s Čapím hnízdem.

Agentura Reuters píše, že Babiš je v Česku populární díky svému slibu, že posílí český hlas v Evropské unii, sníží daně a digitalizuje státní správu. The New York Times Babiše označuje za politika vystupujícího proti establishmentu a postavu rozdělující společnost.

mka zdp šeb