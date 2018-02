Berlín - Novou koaliční smlouvu by představitelé německých stran CDU/CSU a SPD mohli podepsat v úterý. Napsal do dnes list Rheinische Post s odvoláním na interní plány sociálních demokratů. Ti budou posléze o pokračování dosavadní velké koalice rozhodovat ve vnitrostranickém referendu. Jeho výsledky mají být podle veřejnoprávní televize ZDF známy 4. března.

Konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie původně počítaly s tím, že by koaliční rozhovory mohly skončit už v neděli, nakonec ale pokračují i dnes. Zřejmě jsou už však skutečně v závěrečné fázi, o čemž svědčí časový plán vedení SPD, která počítá s tím, že by v úterý v 9:00 SEČ mohli koaliční smlouvu podepsat šéfové trojice stran - Merkelová (CDU), Horst Seehofer (CSU) a Martin Schulz (SPD). Během dne by ji pak měli představit svým stranám i veřejnosti.

Předpokladem ale je, že se skutečně vyjednávání podaří dnes dotáhnout. Zatím je naplánováno jednání až do večera. V 18:00 SEČ by měla zasednout hlavní vyjednávací skupina.

Pokud text schválí, budou v příštích týdnech koaliční smlouvu schvalovat sjezdy CDU a CSU a především vnitrostranické referendum SPD, které se nyní jeví jako největší překážka vznikající velké koalici. Tento model totiž nadále odmítá řada sociálních demokratů, kteří mají obavu, že jejich strana v další vládě s Merkelovou znovu ztratí přízeň voličů. Ta se nyní pohybuje na rekordně nízkých hodnotách okolo 18 procent. Výsledky referenda mají být známé 4. března.

Jestliže sociální demokraté řeknou ano, mohla by již třetí velká koalice v Německu za poslední čtyři volební období vzniknout v březnu. Sestavování vlády po volbách ještě nikdy ve spolkové republice netrvalo tak dlouho jako nyní.