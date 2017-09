New York - Americká technologická společnost Hewlett Packard Enterprise hodlá zrušit kolem 5000 pracovních míst, což odpovídá zhruba deseti procentům její celkové pracovní síly. Informoval o tom list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroj obeznámený s plány podniku. Snižování počtu zaměstnanců by podle něj mělo začít ještě v letošním roce.

Společnost Hewlett Packard Enterprise byla v minulosti součástí počítačového gigantu Hewlett-Packard. Ten se však v roce 2015 rozdělil na dvě části. Vznikl tak výrobce osobních počítačů a tiskáren HP a firma Hewlett Packard Enterprise, která se zaměřuje na technologické služby a software.

Hewlett Packard Enterprise se nyní potýká s rostoucí konkurencí. Plánované zrušení deseti procent pracovních míst by podle zdroje listu The Wall Street Journal mohlo být pouhou předehrou k dalšímu snižování počtu zaměstnanců. Firma již v červnu oznámila, že hodlá snížit náklady o 1,5 miliardy dolarů (téměř 33 miliard Kč) a provést reorganizaci svých aktivit.