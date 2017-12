Praha - Hlavním námětem komentářů českých deníků je středeční jmenování vlády Andreje Babiše (ANO). Má prý malou šanci získat v lednu důvěru Sněmovny, Babiš je ale připraven odvíjet její legitimitu od lidí, nikoliv Parlamentu. Komentáře si také všímají neexistence programového prohlášení vlády, vztahu k EU nebo souběhu prezidentské volby s termínem, kdy půjde vláda žádat poslance o důvěru.

Podle komentátora Mladé fronty Dnes Ondřeje Leinerta vláda v lednovém hlasování o důvěře pravděpodobně neuspěje. I kabinet bez důvěry může být populární u veřejnosti, pokud například zvýší penze a platy učitelů. "Jestli ČSSD a KDU-ČSL i za takové situace zůstanou v opozici a odmítnou příležitost ovládnout několik ministerstev a udržet si část svých lidí v úřadech, bude to pro ně politická sebevražda," myslí si autor komentáře Mladé fronty Dnes. Ve středu jmenovanou vládu tak lze podle jeho názoru vnímat jako ryze obchodnický počin Andreje Babiše.

Komentátor Práva upozorňuje, že Babiš se sice k politické profesi nehlásí, ale jde mu výborně, k čemuž přispívá i nepřetržitý kontakt s občany. "On je připravený odvíjet legitimitu své vlády od lidí, ne od parlamentu. A prezident Zeman mu kryje záda," píše. Děsivý je podle něj nákrok ke korporativistickému státu s vládou jedné strany a mužem, který hraje prim v politice i ekonomice a má silné mediální zázemí. "Kdo bude chtít v ČR něčeho dosáhnout, dřív nebo později narazí na Babiše. Také odbory si mnou ruce, že se jim bude lépe vyjednávat o sociálním smíru. To je ale jen slabá útěcha," míní.

Komentář lidových novin si mimo jiné všímá souběhu lednové prezidentské volby a termínu, kdy Babišova vláda půjde žádat poslance o důvěru. "Shodou náhod to vyjde zrovna na dva dny před začátkem všelidové volby prezidenta a shodou náhod zrovna na té schůzi Miloš Zeman státnicky vystoupí," píše Petr Kamberský. Od prezidenta je to mistrovská hra s kartami, které má v ruce, podotýká komentátor Lidových novin. Také on soudí, že vláda v lednu důvěru Sněmovny nejspíš nezíská.

Podle komentátora deníku E15 není obvyklé, aby v den jmenování nové vlády nebylo známo nic o jejím programu. "Výhodou dosavadních koaličních vlád bylo mimo jiné to, že před vznikem vlády samotné se podepisovala koaliční smlouva. V ní byly obvykle alespoň základní programové priority," píše autor komentáře Martin Čaban. Podle něj zatím Babišova vláda nabízí jen spoustu prázdných výroků, například o nutnosti penzijní reformy nebo e-governmentu. "Zatím je ale těžké se zbavit pocitu, že pod tím hezkým obalem se skrývá velmi chabý a veskrze nevábný obsah," píše se v komentáři deníku E15.

Komentátor Hospodářských novin míní, že má Babiš šanci udělat z Česka normální členskou zemi Evropské unie. "Měli bychom se konečně začít chovat jako normální člen EU se všemi právy a povinnostmi. A ne k Evropě jen natahovat ruku a zároveň odmítat nést jakékoliv náklady. A ty členství v EU samozřejmě má," píše. Jde podle něj o to, zda bude Babiš ve vztahu k EU jednat ve stylu permanentní kampaně posledních měsíců, kdy unii často kritizoval i za věci, za které nemůže. "Nebo jestli se prosadí Babiš pragmatik, který unii sice někdy bude kritizovat (EU si to samozřejmě leckdy zaslouží!), ale zároveň bude s ostatními zeměmi klidně vyjednávat a snažit se prosadit české priority," dodává.