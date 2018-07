Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová se tento týden setká s českým premiérem Andrejem Babišem, rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a estonským premiérem Jürim Ratasem, napsal britský list The Guardian. Přesné místo a datum setkání ale britská média neuvedla. Mayová nicméně tento týden podle agentury DPA na pozvání Kurze zavítá na hudební slavnosti v Salcburku; akce se zúčastní i Babiš. Podle webu BBC je v současné chvíli cílem britské premiérky přesvědčit evropské lídry o kompromisním plánu odchodu země z EU, aby byla do říjnu uzavřena konečná dohoda. Za tímto účelem Mayová tento týden vyšle řadu svých ministrů do evropských metropolí, napsal deník Financial Times

Obě strany (Brusel i Londýn) ví, že "hodiny tikají", řekla podle BBC Mayová. Nový britský vyjednavač Dominic Raab se mezitím nechal slyšet, že k uzavření dohody přispějí "energie, ambice a pragmatismus" na obou stranách. Londýn se ale zároveň připravuje na možnost, že vyjednávání o současném plánu brexitu selžou, uvedl Raab.

EU i Británie si přejí, aby byla do října uzavřena finální dohoda o brexitu a premiérka proto podle BBC vyzvala své ministry, aby o jejím současném plánu odchodu z unie přesvědčili evropské lídry. Británie má opustit EU 29. března 2019. Zatím ale není jasné, jak bude Londýn po odchodu s blokem obchodovat.

Dnes britská premiérka předsedá poslednímu zasedání kabinetu před letní přestávkou. Dosavadní vyjednavač pro brexit David Davis a ministr zahraničí Boris Johnson tento měsíc rezignovali v reakci na nový plán, který předpokládá zachování více vazeb s unií, než si přejí zastánci nekompromisní odluky od unijních struktur. Vláda v Londýně mimo jiné navrhla vznik zóny volného obchodu s EU pro průmyslové a zemědělské výrobky.

Davis o víkendu podle listu Financial Times vyjádřil názor, že Brusel zmíněný britský plán nepodpoří a bude zapotřebí o brexitu jednat znovu. Proto je podle něj důležité, aby se vláda v Londýně zaměřila i na záložní plán, inspirovaný dohodou, kterou má EU například s Kanadou. Podobný plán ale Mayová už dříve zavrhla s tím, že by měl za důsledek přísný hraniční režim mezi britským Severním Irskem a Irskou republikou.