Praha - Více než tisícovka vědců z celé Evropy i mimoevropských zemí představí na astronomické konferenci v Praze poslední výsledky svého výzkumu. Pro veřejnost nabídne Evropský týden astronomie a kosmických věd (EWASS) výstavy a přednášky. Akce, kterou pořádá Evropská astronomická společnost ve spolupráci s Českou astronomickou společností, začíná dnes a potrvá do pátku 30. června. ČTK to oznámil Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Vědci představí nejnovější výsledky výzkumů planet a hvězd, ale třeba i přístrojů či softwaru týkajících se kosmických věd. Kdokoli může ode dneška do pátku navštívit v sídle Akademie věd výstavu Ad Infinitum - Look into the Depths of the Universe (Pohled do hloubek vesmíru). Kromě toho budou před Rudolfinem vystaveny velkoformátové snímky vesmíru pořízené teleskopy.

Navíc si mohou lidé vyslechnout dvě veřejné přednášky odborníků z Francie a USA. První z nich se koná ve středu a bude se týkat černých děr. Druhá přednáška, která bude v pátek, představí nejlepší ze snímků vesmíru zveřejňovaných americkou agenturou NASA.