Praha - Prahou od sobotního dopoledne projely během zhruba tří hodin čtyři tisíce motorkářů na strojích Harley-Davidson. Jejich spanilá jízda byla součástí oslav 115. výročí založení této značky, které se konají na holešovickém výstavišti od 5. do 8. července. Doprava na trase jízdy byla omezena a na akci dohlíželi policisté. Podle mluvčí policejního prezidia Evy Kropáčové se vše obešlo bez problémů.

Do Prahy na oslavy přijelo zhruba 60.000 motorkářů, organizátoři dále očekávali dalších asi 40.000 návštěvníků. Kvůli omezené kapacitě se účastníci dnešní spanilé jízdy losovali.

První motorkáři vyjeli kolem 10:00 z prosluněné Letenské pláně. Burácející motory slavné značky tam ale bylo slyšet už dlouho před 09:00. Účastníci jízdy přijížděli z holešovické základny ulicí U Sparty, kde zahnuli doleva a zhruba po 100 metrech odbočili na plochu, která slouží jako parkoviště například při zápasech fotbalové Sparty. Nakonec vytvořili asi 30 metrů široký pruh, který se táhnul od ministerstva vnitra až ke Špejcharu.

Vše se odehrávalo pod dohledem policie, která dbala na to, aby levý pruh ve směru do Veletržní ulice zůstal průjezdný pro běžnou dopravu. Účastníci akce byli označeni páskami ve třech barvách podle jednotlivých vln, ve kterých do centra vyjížděli. Vyzdobeni byli často parukami nebo maskami, oblečeni do nejrůznějších kostýmů, k vidění byl i Santa Claus. Dress code byl opravdu velmi rozmanitý. Od předpisových celokožených kombinéz až po běžné kraťasy s tričkem. V motorkářské koloně byly i dívky s květinami ve vlasech. Akci přihlížely stovky diváků.

Video: Prahou projely ticíce motocyklů Harley-Davidson

07.07.2018, 15:16, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Motorkáři postupně projížděli Letenským tunelem na magistrálu a přes Václavské náměstí, poté okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha, kde byla krátká zastávka. Pak jeli Chotkovou ulicí přes Letnou na holešovické výstaviště, které je centrem oslav výročí značky. Akce skončila kolem 13:00. Podle organizátorů i policie se jak dnešní jízda, tak i zbytek oslav zatím obešly bez větších problémů. "Účastníci se chovali opravdu velmi spořádaně a dodržovali stanovená pravidla. Z našeho pohledu bylo vidět, že si to účastníci i přihlížející velmi užili," řekla ČTK po skončení jízdy policejní mluvčí Kropáčová.

Do Prahy dorazili motorkáři ze 77 zemí. Kromě Čechů jich je nejvíce z Německa, Itálie, Francie nebo Velké Británie. Bohaté zastoupení podle organizátorů zřejmě mají také státy východní Evropy, především Rusko, Bělorusko, Ukrajina a Polsko. "Ale máme účastníky i ze vzdálenějších zemí, jako jsou například Austrálie, Nový Zéland nebo Indie," uvedl organizátor akce Jaroslav Vavřina. Nejstarším účastníkem je 83letý Ital, který přijel na svém Harley-Davidson Road King z Říma. Z největší vzdálenosti přijel účastník z Číny, do Prahy urazil na motorce po vlastní ose 14.000 kilometrů.

Mluvčí záchranářů a policistů už v pátek ČTK řekli, že setkání motorkářů je zatím bez vážnějších komplikací. Záchranáři do pátečních 17:00 ošetřili 32 lidí, z toho čtyři převezli do nemocnice. Šlo o lehčí poranění, často o popáleniny od výfuků.

I po skončení dnešní jízdy tisícovek motorkářů musí řidiči v Praze počítat s dopravními omezeními, která platí do nedělního konce oslav. Po celou dobu oslav jsou uzavírky na ulicích U Výstaviště, Dukelských hrdinů, Partyzánská, Strojnická a Za Elektrárnou v okolí výstaviště. Omezen je tam i provoz tramvají.