Praha - Čtyři tisíce fanoušků přivítaly na Staroměstském náměstí dvojnásobnou olympijskou vítězku Ester Ledeckou a stříbrnou medailistku z Pchjongčchangu Martinu Sáblíkovou, které dorazily do centra Prahy krátce po příletu z Koreje. Lidé na sportovce čekali ve velkém mrazu od 15:00, kdy začal doprovodný program.

Na pódiu se jako první objevila krátce po 17. hodině rychlobruslařka Sáblíková. "Jsem hrozně moc ráda, že tu s vámi dneska můžu být a že mám tu medaili na krku. Tak šťastná, jak jsem byla v Pchjongčchangu, jsem byla maximálně, když jsem získala zlato," řekla nejúspěšnější česká olympionička ze zimních her. "Pro mě je to neuvěřitelné, jsem hrozně ráda, že jste všichni přišli. Můžu vám jenom říct, těšte se na to, až přijde ta, co tu bude po mně," dodala.

Živý videopřenos z vítání olympioniků na Staroměstském náměstí:

Vítězka paralelního obřího slalomu na snowboardu a superobřího slalomu ve sjezdovém lyžování Ledecká před zaplněné náměstí předstoupila za bouřlivého skandování po čtvrt na šest. "Strašně se mi třesou ruce, takže to asi nebude úplně jednoduchý. Budu si muset na vás trošku zvyknout," přiznala dojatá Ledecká.

"Tohle je neuvěřitelný. Strašně vám děkuju, že jste tu čekali v té zimě, že jste sem přišli. Já si myslela, že tady bude pár cizinců u orloje, já řeknu ahoj a bude to hotový a zase půjdu," zavtipkovala a k fanouškům v první řadě si pak odběhla pro čokoládu.

Ledecká už při příchodu procházela v zákulisí špalírem příznivců a rozdala desítky autogramů. Takové přijetí nečekala. "Asi jsem se tím vítězstvím dost proslavila, jak tak koukám," konstatovala s rozpačitým úsměvem. "Snažila jsem se zuby nehty nerozbrečet, protože ten můj make-up dal docela zabrat. Bylo to nádherné a je to pro mě výjimečný okamžik," dodala.

Olympijská hrdinka, která si tentokrát zapomněla vetknout do vlasů typické pírko, vděčí za úspěch více zemím. "Nemůžu říct, že by Česko pro mě nic neudělalo, ale mám těch rodin více. Proto jsem ani na stupni vítězů neměla vlajku. Cítím to tak, že jsem hrdá na to, že tady můžu stát a že mám tolik fanoušků. Ale během mé kariéry mi pomáhali Švýcaři, Italové, Američané i Rakušané a měla jsem trenéry z různých zemí. Takže cítím, že tak trochu patřím všem," uvedla Ledecká.

Prostřednictvím videovzkazu pozdravila fanoušky i bronzová olympijská medailistka ze snowboardcrossu Eva Samková, která dala přednost domácí oslavě ve Vrchlabí. Na pódiu promluvili také bývalý sjezdař a člen trenérského týmu Ledecké Ondřej Bank, trenér Sáblíkové Petr Novák či olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

Dorazil i bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, který na Staroměstském náměstí slavil naganský triumf před dvaceti lety. "Staromák byl takové tradiční místo, kde jsme měli možnost se potkat s fanoušky. Nyní Ester dokázala úžasnou věc, parádní sportovní zážitek pro celý svět a skvělý příběh," řekl ČTK Hnilička, který je nyní poslancem a vládním zmocněncem pro sport.

O čtvrtém místě českých hokejistů na olympijských hrách bývalý gólman Kladna nebo Liberce prohlásil, že rozhodně nejde o neúspěch. "V současném stavu, kdy se snažíme znovu obnovit nějaký systém v českém hokeji a snažíme se být aktivní v programech v mezinárodním juniorském hokeji, to bude chvilku trvat a čtvrté místo není špatné. Ale nebudu zastírat, že jsme doufali, že se nám podaří vybojovat medaile, takže v nás trošku zklamání je. Je to škoda, medaile by byla pro náš hokej příjemnou odměnou," uvedl Hnilička.

Program na Staroměstském náměstí byl v první části věnovaný historickým úspěchům České republiky na olympijských hrách. Druhá část, ve které se objevili olympionici, se zaměřila na letošní soutěže pod pěti kruhy.

První desítky lidí se pod velkým pódiem o rozměrech 12x10 metrů a velkoplošnou obrazovkou objevily i přes chladné počasí už hodinu před začátkem programu. Krátce před 16:00 už jich byly na místě stovky a ozvaly se první sborové pokřiky "kdo neskáče, není Čech" a "Ester Ledecká".

Vedle přímých reportážních vstupů nechyběly ani soutěže či hudební vystoupení. Odpolednem provázeli moderátoři Libor Bouček a Martin Hájek. "Nemůžu se dočkat Ester, je to pro mě absolutní hrdinka," svěřila se jedna z nadšených fanynek, zachumlaná do šály v národních barvách.

Na hrách v Pchjongčchangu se rozdělovalo 102 sad medailí, česká výprava získala sedm cenných kovů. Vedle šampionky v lyžařském super-G a obřím slalomu na snowboardu Ledecké přidali stříbrné medaile rychlobruslařka Sáblíková a biatlonista Michal Krčmář, bronz získaly rychlobruslařka Karolína Erbanová, biatlonistka Veronika Vítková a Samková ve snowboardcrossu.

Staroměstské náměstí je tradičně dějištěm přivítání a oslav úspěšných českých sportovců. Lidé zde s hokejisty slavili například historický triumf na olympiádě v Naganu v roce 1998 nebo vítězství na mistrovství světa v roce 2010.

Poslední část české výpravy přiletěla ze ZOH

Do Prahy kolem 13:30 dorazila nejpočetnější část české výpravy ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Z Koreje přiletěly i poslední dvě medailistky, dvojnásobná šampionka Ledecká a bronzová rychlobruslařka Karolína Erbanová. Ostatní medailisté dorazili už dříve.

Video: Přílet českých olympioniků do Prahy 26.02.2018, 15:07, autor: xth/zun, zdroj: ČTK

Zatímco Sáblíková přiletěla už v neděli, dnes dorazila do Česka další medailistka z rychlobruslařského oválu v Kangnungu Erbanová. Ta po třetím místě v závodě na 500 metrů změnila plány a neletěla rovnou do Nizozemska, kde žije a trénuje.

Erbanová patří mezi úspěšné olympioniky ze základní školy ve Vrchlabí, kde byla její spolužačkou tentokrát bronzová snowboardcrossařka Eva Samková a kterou navštěvoval i stříbrný biatlonista Michal Krčmář. Také Vrchlabí připravilo pro "své" olympioniky na dnešní odpoledne přivítání na náměstí. Pořadatelé doufají, že by ho mohla stihnout i Erbanová.

Do Prahy dorazila také hokejová reprezentace, která ale postup do semifinále v cenný kov neproměnila a skončila čtvrtá.