Praha - Tisíce lidí se v sobotu vypravily do muzeí, galerií a dalších kulturních institucí v Praze. Při 14. ročníku Pražské muzejní noci otevřelo brány v hlavním městě 79 objektů. Kromě stálých expozic nabídlo mnoho institucí i doprovodný program pro děti a dospělé. Program začal v 19:00, potrvá do jedné hodiny ráno.

Velké množství návštěvníků přilákala například budova Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Na rozdíl od jiných institucí byla otevřena dříve, už od 09:00 zde začal den otevřených dveří. Lidé se mohli podívat například do studií, diskutovat s moderátory nebo navštívit výstavu historické audiotechniky. Součástí akce byla hudební scéna na venkovním pódiu v Balbínově ulici.

Před budovou Národního technického muzea na Letné se tvořily fronty už hodinu před otevřením budovy. Představilo zejména stálé sbírky, nabídlo ale mnoho aktivit. Děti, o které se postarali studenti z fakult ČVUT, si mohly vyzkoušet třeba stavění přehrady v simulovaném stavebním kanálu.

Muzeum hlavního města Prahy na Florenci předvedlo mimo jiné svůj jedinečný exponát - 180 let starý Langweilův model Prahy. Otevřeny jsou i Botanická zahrada Na Slupi, Karolinum, krypta pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se po atentátu na Heydricha skrývali českoslovenští parašutisté, zámek v Troji nebo Ctěnicích a řada dalších objektů.

Do všech je vstup zdarma, pouze vstup do objektů Národní kulturní památky Vyšehrad je zpoplatněn symbolickou jednou korunou. Dopravu mezi jednotlivými body zdarma zajistilo deset speciálních autobusových linek pražského dopravního podniku, které jezdí od večera až do jedné hodiny po půlnoci. Prodloužen je také provoz metra.