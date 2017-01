Brno - Víc než 4500 lidí dosud využilo možnost koupit si v Brně poprvé jízdenku na MHD elektronicky, sdělila dnes ČTK mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová. Od Nového roku funguje portál www.brnopas.cz, na němž se lidé zaregistrují a po ověření údajů dopravním podnikem mohou další nákupy jízdenek obsluhovat přes internet. Zájem o elektronické jízdenky je také proto, že brněnští rezidenti mohou žádat o kompenzace od města, která jim roční předplatní jízdenku výrazně zlevní.

Základní cena roční jízdenky je 4750 korun. Kdo ale v Brně platí poplatek za odpad, dostane 1425 korun zpět. "Stačí při elektronickém nákupu zatrhnout políčko, že chce cestující kompenzaci, a město mu ji proplatí, pokud splní podmínky," řekla Lukšová. Peníze město pošle lidem do 180 dnů, tedy do půl roku. Později se počítá s tím, že to bude do tří měsíců. Cílem vedení města je zvýhodnit rezidenty a také motivovat lidi k přihlášení se v Brně, pokud zde bydlí.

Jen za první den a první hodiny pondělí se zaregistrovalo na e-shopu přes 7000 lidí a jízdenku si koupilo 4600 lidí, převážně roční. Tu si v základní verzi ročně koupí zhruba 27.000 lidí. Nyní se předpokládá, že si ji pořídí i část těch, kteří dříve používali měsíční či čtvrtletní kupony. "Na prodejní místa dnes přišly stovky lidí. Kvůli nim bylo přímo na nich a také na telefonních linkách několik desítek informátorů. "Hodně lidí si myslelo, že jízdenka je platná až ve chvíli, kdy dopravní podnik ověří údaje zadané při registraci. Není to tak, jízdenka je platná od zaplacení a údaje je nutné nechat ověřit do tří týdnů a je tak možné se vyhnout návalům lidí na začátku roku," vysvětlila Lukšová. Žádost o kompenzaci od města je možné podat po ověření údajů také zpětně.

Novou jízdenku dopravní podnik nahrává cestujícím na platební kartu. Pokud ji nemají, nebo ji nechtějí použít, mohou si od dopravního podniku koupit kartu bez vazby k účtu. Tyto karty však začaly dnes po obědě docházet. "Zájem o anonymní platební karty byl obrovský. K dispozici jsme jich měli 3500, další budeme mít v úterý. Lidé si tak případně mohou jízdenku nejdříve nahrát na svoji platební kartu a po získání anonymní si přepsat číslo v e-shopu," popsala Lukšová. Pokud by zájem trval, vypsal by dopravní podnik výběrové řízení na dodávku karet.

Zatím je možné jízdenku na kartě používat pouze v Brně v zónách 100 a 101. Během letošního čí příštího roku by mělo být možné koupit si pomocí platební karty také jednorázovou jízdenku přímo ve vozidle a postupně se počítá i s využitím v rámci integrované dopravy na celé jižní Moravě.