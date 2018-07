České Budějovice - Tisíce lidí sjely tento víkend Vltavu z Vyššího Brodu. Zájem byl nižší než minulý sváteční víkend, kempy ale byly plné. ČTK to dnes řekl Pavel Mačuda z půjčovny Ingetour, která na Vltavě provozuje několik kempů. Stovky Jihočechů zamířily o víkendu i na koupaliště.

Vodácký provoz na Vltavě byl menší než minulý sváteční víkend. "Očekáváme, že nám začne sezona až teď, kdy začínají prázdniny v Rakousku, Německu, od půlky července to pak ještě najíždí trochu víc. Teď byl lehký pokles, také byl povedený červen. Kempy byly plné, ale nebylo to všude natřískané," řekl Mačuda.

Na Herbertově, kde minulý víkend museli vodáci čekat kvůli velkému návalu na splutí propusti, teď nečekali. Podle Mačudy jsou fronty otázkou hodiny, maximálně dvou, a to právě v červencových svátečních dnech.

"To se to tam takhle sejde. Bývá to první den svátku, kdy všichni najedou, ve Vyšším Brodě se to zvedne a vyrazí, na Herbertově je pak kolem desáté, jedenácté masakr a po obědě je tam už zase běžný provoz. Je to chvilka, kdy se to takhle ucpe, pak se to rozmělní po kempech," řekl Mačuda. Loni splulo Vltavu podle odhadů 250.000 lidí.

Lidé tento víkend vyrazili i na koupaliště. "Dnes je větší zájem než byl včera, včera se hnala bouřka. Včera bylo 222 lidí, dnes je to výrazně víc. Je to podle počasí," řekla dnes ČTK pokladní hlubocké plovárny Ludmila Hájková. Tamní koupaliště má kapacitu 1200 lidí, letos jich tam za jeden den přišlo zatím nejvíc sedm set. Na letní plovárnu v Českých Budějovicích zamířilo v sobotu kolem 200 lidí. "Lidé chodí, nestíháme," popsala ČTK pokladní. Českobudějovická plovárna nabízí bazény 50 krát 21 metrů a dětský bazén 25 krát 18 metrů, několik atrakcí i skluzavku se čtyřmi drahami.

Desítky lidí se o víkendu koupaly v jižních Čechách také v Malši u Malého a Velkého jezu v Českých Budějovicích nebo v lomu poblíž Stráže nad Nežárkou na Jindřichohradecku.

V jižních Čechách je dnes podle meteorologů skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.