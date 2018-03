Tisíce lidí protestovaly 5. března 2018 večer na pražském Václavském náměstí proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela sněmovní komise zvolen na třetí pokus minulý pátek 2. března a volba vzbudila kvůli jeho minulosti i jeho současného postoje k ní kontroverze. Demonstranti také podepisovali petici za novou volbu šéfa komise. Proti zvolení Ondráčka protestovali lidé i v dalších městech České republiky.

Tisíce lidí protestovaly 5. března 2018 večer na pražském Václavském náměstí proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Bývalý policista Ondráček, který se podílel na zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989, byl do čela sněmovní komise zvolen na třetí pokus minulý pátek 2. března a volba vzbudila kvůli jeho minulosti i jeho současného postoje k ní kontroverze. Demonstranti také podepisovali petici za novou volbu šéfa komise. Proti zvolení Ondráčka protestovali lidé i v dalších městech České republiky. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Tisíce lidí se na pražském Václavském náměstí zúčastnily shromáždění, na kterém organizátoři sbírali podpisy na petici za volbu nového předsedy komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Kvůli pátečnímu zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, který se před listopadem 1989 jako policista podílel na potlačování demonstrací proti komunistickému režimu, protestující pozvedli symbolické obušky z papíru a cinkali klíči. Většina transparentů i hesel, které protestující provolávali, mířila na premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO). Obdobné akce se konaly i v dalších deseti městech.

V dolní části Václavského náměstí připravili organizátoři od 17:00 na 40 petičních stánků. Protesty na facebooku svolali také do Brna, Ostravy, Olomouce, Plzně, Písku, Jihlavy, Českých Budějovic, Liberce, Hradce Králové a Rožnova pod Radhoštěm. V hlavním městě akce symbolicky vyvrcholila v 19:00, kdy účastníci za hlasitého pískotu pozvedli nad hlavy obušky vytvořené z petičních archů a dalších papírů. Pražská policie odmítla na dotaz ČTK počet účastníků akce komentovat, podle zpravodaje ČTK byla zaplněná většina z dolní části náměstí. Před 20:00 se demonstranti začali zvolna rozcházet.

Videopřenos z protestního shromáždění v Praze:

Účastníci shromáždění přišli často s transparenty zaměřenými na Babiše, který v neděli Ondráčkovo zvolení kritizoval. Podobně jako opoziční politici upozorňovali účastníci manifestace na to, že právě Babišovo hnutí se na zvolení Ondráčka svými hlasy ve Sněmovně podílelo. Na transparentech se objevila hesla "Nechceme estébáky ve vládě", "Ne návratu estébáků a esenbáků k moci", "ANO, to myslíte vážně?" či ironické "Pusťte na nás Ondráčka".

Lidé provolávali hesla "Bureše do koše", "Babiše nechceme", "Svobodu nedáme", "Národa ostuda" či "Komouše nechceme". Po symbolickém vyvrcholení akce v 19:00 se ozývalo také "Máme toho dost", "Hanba vládě" či "Zakázat komouše". V davu se objevily české vlajky a několik vlajek Evropské unie. Krátce předtím, než se lidé začali rozcházet, zpívali také českou hymnu.

Na twitteru sdíleli příspěvky z akce předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Fotografii přidal také bývalý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Zcela zaplněná dolní půlka Václaváku. Hesla proti Ondráčkovi a Babišovi. Díky všem kdo přišli!" napsal Sobotka. Shromáždění se účastnil také například neúspěšný kandidát z druhého kola nedávné prezidentské volby Jiří Drahoš. V davu se objevily i vlajky Pirátské strany a lidovců.

Bývalý policista Ondráček byl do čela komise zvolen na třetí pokus minulý pátek a volba vzbudila kontroverze, jak kvůli jeho minulosti, tak pro jeho současný postoj k ní. Ondráček prohlásil, že působení u komunistické policie nelituje. V pátek ho zvolilo 79 poslanců, potřeboval 78 hlasů.

"Jeho zvolení je odstrašujícím pokračováním trendu, kdy jsou extremistické názory legitimizovány jako nová společenská norma. Doposud jsme se neangažovali, nejsme spojeni s žádnou konkrétní stranou, ale páteční volba nám připadá natolik přes čáru, že jsme se rozhodli jako občané jasně a srozumitelně vyjádřit své znepokojení s vývojem politické situace v ČR v posledních týdnech a měsících," uvedl jeden z organizátorů petice Vojtěch Otevřel.

ODS v úterý ve sněmovně navrhne odvolání Ondráčka

Poslanecký klub ODS v úterý ve sněmovně navrhne odvolání poslance KSČM Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Na demonstraci v Brně to dnes řekl předseda strany Petr Fiala. O návrhu na odvolání Ondráčka bude jednat i vládnoucí ANO. V centru města se dnes v podvečer na demonstraci proti Ondráčkovu zvolení sešlo podle odhadů policie zhruba 2000 lidí.

Fiala v Brně patřil k hlavním řečníkům. Zvolení Ondráčka podle něj není banální záležitost, nad kterou se dá mávnout rukou. "Je to symbol a úder do tváře demokracie," řekl Fiala. Podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka je nutné vzdorovat tendenci k restauraci starých politických pořádků.

Náměstí Svobody se plnilo i po zahájení zhruba hodinové demonstrace. Lidé si přinesli transparenty, řada z nich byla namířena i proti vládnímu hnutí ANO Andreje Babiše. Na některých byly nápisy jako Bureš pudeš, Pryč s Babišem nebo Babiše v ČR nechceme.

Lidé podepisovali také petici za volbu nového předsedy komise GIBS, archy s podpisy ve středu organizátoři doručí do Sněmovny. Podobné protesty byly dnes i v dalších městech republiky. Na jihu Moravy také v Břeclavi, tam se ale zapojilo podle policejního mluvčího Bohumila Maláška jen 25 lidí. Podobná účast byla podle zpravodajů ČTK i ve Zlíně a Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku.

Proti Ondráčkovu zvolení se dnes vyjádřil například Akademický senát Divadelní fakulty JAMU. "Uráží nás, že do čela tohoto důležitého orgánu byl zvolen spolupachatel represivních násilných činů, účastník mocenských zásahů proti svobodně smýšlejícím lidem a proti studentům v letech 1988 a 1989. Člověk, který ničeho nelituje a vytrvale prohlašuje, že nemá potřebu omlouvat se a nic by na svém jednání neměnil," uvedli ve svém prohlášení brněnští divadelníci.

Dnešní protest podpořili i akademici z Masarykovy univerzity. "Nechceme se zapojovat do běžných politických debat, zde ale cítíme, že jde o víc. Nedávným zvolením Z. Ondráčka do pozice předsedy komise kontrolující GIBS dochází k relativizaci a rehabilitaci zločinné komunistické minulosti," uvedli v prohlášení zástupci akademického senátu Masarykovy univerzity. Také jim vadí, že Ondráček nad svou minulostí neprojevil lítost.

Na demonstraci proti Ondráčkovi se v Ostravě sešly stovky lidí

Několik stovek lidí dnes v Ostravě demonstrovalo proti tomu, že komunista Zdeněk Ondráček, byl zvolen do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Někteří účastníci demonstrace si s sebou přinesli symbolické papírové obušky, kterými chtěli poukázat na Ondráčkovo působení v policejních jednotkách při zásazích proti demonstrantům před listopadem 1989. Demonstrace se konaly i v dalších městech.

Demonstranti v Ostravě vyjadřovali nesouhlas také s tím, že v čele vlády stojí předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který je trestně stíhán kvůli podezření z dotačního podvodu v případu Čapí hnízdo a také veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie StB jako agent. Babiš tvrdí, že se trestného činu nedopustil a že ve svazcích StB je veden neoprávněně.

Demonstranti měli na transparentech nápisy jako "Fízl premiérem ne!" nebo "Stop komunistickým fízlům (Ondráčkovi i Burešovi)". Sešli se na Prokešově náměstí u pomníku příslušníků vojenských Pomocných technických praporů, kde uctili památku obětí komunistického režimu. Pak se přesunuli k budově krajského soudu, kde se uskutečnila pietní vzpomínka na politické vězně, kteří byli v tamní věznici popraveni. Poté se demonstranti odebrali na hlavní ostravské Masarykovo náměstí, kde mohli lidé podepsat petici za odvolání Ondráčka z čela komise pro GIBS a také výzvu senátorům k obraně nezávislosti veřejnoprávních médií.

Mezi mluvčími vystoupil mimo jiné místopředseda Konfederace politických vězňů Leo Žídek. Řekl, že jmenování Ondráčka považuje konfederace za těžko pochopitelný hrubý políček demokracii a postup poslanců, kteří jej zvolili, za skandální. "Za poslance se hluboce stydíme a ptáme se jejich voličů, kdy pochopí svůj omyl, že je volili. Kdy pochopí, že komunismus a demokracie jsou neslučitelné pojmy?" řekl Žídek.

Na demonstraci vystoupili také politici, senátoři Jiří Carbol (KDU-ČSL) a Zdeněk Nytra (ODS) nebo ostravský primátor Tomáš Macura (ANO). Toho demonstranti skandováním vyzvali: "Vystup z ANO!" Poslanec Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že ODS navrhne Ondráčkovo odvolání. To, že navrhne Ondráčkovo odvolání z čela komise, už uvedl v neděli na svém facebooku předseda vlády v demisi Babiš.

Pardubice se připojily k akci proti Ondráčkovi v čele komise GIBS

Na protestní shromáždění proti zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) přišlo dnes v Pardubicích hned na začátku akce kolem 250 lidí. Další účastníci přicházeli i po zahájení.

"Ondráček je symbol návratu ke starým pořádkům, neprojevuje lítost, jak se choval kolem revoluce. Zlehčuje situaci před rokem 1989. Takový člověk nemá v čele komise pro GIBS co dělat," řekl ČTK jeden z pořádajících Vojtěch Jirsa.

Pardubice se připojily k petiční výzvě za volbu nového předsedy komise pro GIBA na poslední chvíli, asi dvě hodiny před zahájením přišla médiím tisková zpráva a na facebooku se objevila událost o konané akci. Pro pořadatelku Kateřinu Jirsovou to byl první veřejný protest, který se týká politiky.

"Měli jsme v plánu jet do Prahy, ale nakonec jsme spontánně vytvořili facebookovou událost pro Pardubice. Jsme nadšení, takovou účast jsme nečekali," řekla Jirsová.

Někteří příchozí si přinesli i transparenty, jeden nesl nápis "Trpělivost přetekla, bolševiky do pekla". Akce se dnes koná v Praze a v další desítce měst v republice. Pardubičtí pořadatelé přečetli petiční vzkaz a vyzvali příchozí k podpisu.

"Podepsal jsem petici s celou rodinou. Vadí mi to. Je to absolutně amorální, tento člověk by se v této pozici vůbec neměl vyskytovat," řekl ČTK zpěvák pardubické kapely Vypsaná fiXa Michal Mareda.

Sněmovna zvolila bývalého policistu do čela komise v pátek, a to až na potřetí. V roce 1989 zasahoval jako policista proti demonstracím kritiků tehdejšího režimu. Ondráček může být z funkce odvolán nejdřív za měsíc, odhadl poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL), který dnes s dalšími straníky přišel petici podepsat. Bod se musí dostat na jednání Sněmovny a získat většinu.

"Kdyby vystoupil ve Sněmovně a řekl: 'Byl jsem mladý, blbý'. Tak ho nebudu volit, ale budu to brát jako slovo chlapa. Vadí mi v čele komise, ať je členem komise, s tím nemám žádný problém. Má být předsedou komise, která kontroluje činnost bezpečnostních složek, to je po 29 letech od listopadu nepřijatelné," řekl Výborný.