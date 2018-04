Sychrov (Liberecko) - Nablýskané staré vozy americké výroby dnes zlákaly tisíce lidí k návštěvě parku na zámku Sychrov u Turnova. Podél cest bylo zaparkovaných skoro sto automobilů, nejstarší byl Maxwell z roku 1910. "Je to stará americká značka, která už ale neexistuje. Bylo to výborné auto, klobouk dolů, že ještě jezdí," řekl ČTK ředitel pořádajícího klubu 1st Veteran US Car Praha Zdeněk Košárek.

Otevřená dvousedadlová verze Maxwella patří manželům Hadrabovým z Liberce. "Je to dvouválec o obsahu 1600," uvedl Stanislav Hadraba. Auto by podle něj zvládlo i dnes cestu z Liberce, přesto ho na Sychrov přivezl na vleku a projel se s ním jen po parku. "To je auto, s kterým se dá jezdit takzvaně kolem komína. Svézt se na nějaké krásné krátké trati, jinak to nedává smysl v tom současném provozu," uvedl.

Auto je schopno jet maximálně 20 až 30 kilometrů v hodině. "Když pojedeme dvacítkou, tak bychom způsobili kolony, což bych nerad," dodal. Hadraba zná i původního majitele, nebyl to ale nikdo významný. "Nebyla to prestižní značka jako třeba Rolls Royce nebo Cadillac, bylo to ve své době užitkové auto," uvedl. Dnes patří mezi sběratelsky cenné. "Když to převedu na nemovitosti, tak je v ceně staršího baráku na vesnici," řekl sběratel. V zámeckém parku bylo dnes možné si jeden historický vůz dokonce koupit, cadillac z roku 1977 prodával jeho majitel za 350.000 korun.

Setkání milovníků amerických vozidel je na zámku už tradicí, dnes se konalo podvacáté. "Začátky byly skromné, napoprvé ta bylo nějakých deset až 15 aut na čestném dvoře a zpočátku byla návštěvnost sporadická. V posledních letech se ale z toho stala masivní akce, na kterou přichází 3000 až 4000 lidí," uvedl kastelán zámku Miloš Kadlec. Dnes k návštěvě parku lákalo sluneční počasí, podle kastelána je pro akci typické. "Za 20 let se nestalo, že by pršelo. Jen loni bylo pošmourně, ale ani tehdy nepršelo," dodal.

Návštěvníci mohli dnes obdivovat rozmanitost vozů, dva stejné se v parku jen těžko hledaly. "To je to kouzlo, že je to tak rozličné," řekl ředitel pořádajícího klubu. Mezi nejstarší patřil Hupmobille z roku 1911, luxusně vypadající Supercharged Auburn z roku 1936 či obchodníky používaný Ford Business Coupe z roku 1938. Obdiv ale sklízely i vozy z 50. až 70. let minulého století, které převažovaly. Zastoupené byly všechny známé americké značky i typy. Akce na Sychrově je mezi členy veteránského klubu populární, proto bývá jejich účast tak vysoká. "Je tady krásné prostředí, vede sem krásná cesta a hezky se sem jede," uvedl předseda klubu, který má kolem 130 členů.

Stará auta podle kastelána k zámku patří. Předchozí majitelé panství, Rohané, si první pořídili už někdy kolem roku 1910. Byl to RAF vyrobený v Liberci. Na zámku se dochovala fotografie vozu u dvouramenného schodiště a kolem stojící rodinou Rohanů i se služebnictvem. Přechod od kočárů k autům ale podle vyprávění Margarety Rohanové tehdejší kočí těžce nesl. "Příliš ho to nebavilo a auta mu smrděla," dodal kastelán.