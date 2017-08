Hřiměždice (Příbramsko) - Několik tisíc lidí dnes dorazilo do Hřiměždic na Příbramsku sledovat finále otevřeného mistrovství republiky v extrémních skocích do vody v zatopeném žulovém lomu. Dvoudenní adrenalinové podívané se salty, vruty a jinými akrobatickými kousky se tak jako každým rokem účastní česká i světová elita. Soutěží 80 skokanů z devíti zemí, například z Německa, Švýcarska nebo Velké Británie. Do finále jich postoupilo 43, z toho deset Čechů. Vyhlášení výsledků se očekává dnes ve 20:00.

Z domácích skokanů se 18. ročníku akce zvané High Jump účastní například Michal Navrátil, který získal na konci července stříbrnou medaili v extrémních skocích do vody na mistrovství světa v Budapešti. S extrémními skoky začínal právě v Hřiměždicích, skákal z dvanácti metrů. "Přijel jsem na druhý ročník High Jumpu a viděl jsem tu atmosféru, která mě pohltila. První skoky byly z dvanácti metrů a musím říct, že z těch dvanácti metrů jsem se opravdu bál," řekl dnes ČTK Navrátil. Následně začal skoky trénovat a vyrážel i na závody do zahraničí.

Při jeho kariéře skokana se mu nevyhýbala ani zranění. "Než jsem se naučil vůbec skákat do vody, tak jsem si otočil kotník pod vodou. Ale to mi pak dalo tu správnou techniku, jak správně dopadat, jak propínat kolena," řekl Navrátil. Má za sebou také pád na hrudník, po kterém týden plival krev. "Také jsem dopadl lehce na zadek a to jsem měl naraženou kostrč. Pak to jsou menší naraženiny nebo roztrhnutí masa na malíčku."

V Hřiměždicích soutěží skokani v několika kategoriích, a to ve skoku z dvanácti a šestnácti metrů a ve skoku z pětimetrové houpačky. Oproti loňsku přibyl skok z dvaceti metrů.

Historie extrémních skoků se začala psát v roce 1770 na havajském ostrově Lanai. Tamní bojovníci se vrhali ze skal do rozbouřeného moře, aby dokázali svoji odvahu a získali obdiv žen. I když tato tradice nadlouho upadla v zapomnění, v posledních letech se z ní stal oblíbený adrenalinový sport.