Praha - Tisíce dobrovolníků po celém Česku se dnes zapojí do jarního úklidu měst, vesnic a přírody. Při pravidelné akci Ukliďme svět, ukliďme Česko se pokusí zbavit své okolí nepořádku a černých skládek. Letošní patronkou akce je biatlonistka Gabriela Koukalová, které odpadky v přírodě mimo jiné komplikují sportovní přípravu.

"Není výjimkou, když při jízdě ve stopě vytáhnu na hůlce třeba PET lahev nebo jiný předmět, který nemá v lese co dělat. Proto jsem sama už dříve odpadky ze stopy sbírala a podpořit akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, především v osvětové rovině, mi přišlo jako prima nápad. Snad to trochu pomůže, aby toho nepořádku vznikalo co nejméně," uvedla Koukalová.

Akci pořádá spolek Ukliďme Česko a Český svaz ochránců přírody a každoročně se do ní vedle ochránců přírody zapojují i školy, dobrovolní hasiči, sportovci, různé spolky a jednotlivci, kterým místní organizátoři rozdávají rukavice a pytle na sesbíraný odpad.

Loni se do úklidu přírody pustilo na 2500 místech téměř 100.000 lidí, kteří sesbírali přes 1500 tun povalujícího se odpadu. Organizátoři přitom doufají, že loňskou hranici se nyní podaří překonat.