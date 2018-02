Minneapolis (USA) - Zpěvák Justin Timberlake v neděli o poločase finále ligy amerického fotbalu překvapil diváky poctou Princeovi. Předloni zesnulý legendární zpěvák a skladatel se objevil na plátně a vypadalo to, jako by s Timberlakem za klavírem zpíval duet. Scéna byla osvětlena do fialova na počest Princeova patrně nejznámějšího alba Purple Rain. Prince byl rodákem z Minneapolisu, kde se takzvaný Super Bowl koná.

Zápas mezi celky New England Patriots a Philadelphia Eagles zahájila americkou hymnou zpěvačka Pink. O tom, jak její pěvecký výkon dopadne, se dopředu především na sociálních sítích spekulovalo, neboť umělkyně se netajila tím, že bojuje s nachlazením. Americký tisk ale nakonec její vystoupení hodnotil slovy jako "dala to" a "emocemi nabité provedení". Zpěv trojnásobné držitelky Grammy ocenily na sociálních sítích i osobnosti, například moderátorka Ellen DeGeneresová nebo zpěvačka Sheryl Crow.

Jako každý rok byl minikoncert o poločase Super Bowlu napjatě očekávaný. Liga amerického fotbalu (NFL) na show vynakládá nemalé prostředky.

Sedmatřicetiletý Timberlake zpíval během tradičně mimořádně sledovaného poločasového představení už potřetí, což se dosud žádnému umělci nepodařilo. Poprvé to bylo v roce 2001, o tři roky později zazpíval duet s Janet Jacksonovou. V závěru vystoupení tehdy zpěvák trhnul s částí oblečení Jacksonové tak silně, že údajně nechtěně odhalil její ňadro. Ve své následné omluvě použil frázi "závada šatů", jež se stala součástí popkultury a dostala se do slovníků.

Super Bowl je nejsledovanější akcí v americké televizi, k níž každoročně přitahuje více než 100 milionů diváků.