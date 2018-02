Kuvajt - I když velké bojové operace proti radikální organizaci Islámský stát (IS) byly ukončeny, neznamená to, že Spojené státy a jejich spojenci nad touto skupinou natrvalo zvítězili. Řekl to americký ministr zahraničí Rex Tillerson s tím, že USA se rozhodly poskytnout 200 milionů dolarů (4,1 miliardy Kč) na osvobozené oblasti v Sýrii. Rusko v pondělí Spojené státy kritizovalo za nedostatečnou účast na stabilizaci Sýrie.

Tillerson přijel do Kuvajtu na konferenci o obnově Iráku. Řekl mimo jiné, že IS "zůstává vážnou hrozbou pro region, USA a další části světa". Členové IS podle něj po porážce v Iráku a Sýrii dál působí v jiných zemích. "Nemůžeme dovolit, aby se historie opakovala jinde," řekl ministr. Dodal, že v Iráku a Sýrii se snaží členové IS změnit se v povstaleckou skupinu a v zemích jako je Afghánistán, Filipíny, Libye a také v západní Africe se snaží vybudovat si bezpečné zázemí.

Cestu po několika zemích regionu Tillerson zahájil v Egyptě a koncem týdne by měl být v Turecku. Tamní ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu prohlásil, že vztahy obou zemí jsou v kritické fázi. Vyvolává je rozdílný přístup k syrským Kurdům, které Washington považuje za spojence, zatímco Ankara za teroristy. Turecká armáda proti nim bojuje od ledna na severu Sýrie. Tillerson dnes řekl, že si je vědom "oprávněných bezpečnostních obav" Turecka.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dnes řekl, že další pozici Turecka vůči Spojeným státům ovlivní rozhodnutí Washingtonu poskytovat nadále podporu kurdským oddílům YPG. Podle agentury Reuters je to předzvěst toho, že Tillersona v Ankaře čeká obtížné jednání. Erdogan podle Reuters vycházel z rozpočtu amerického ministerstva obrany, v němž se počítá s prostředky na výcvik a vybavení místních oddílů zapojených do boje proti IS.

O situaci v Sýrii chtějí v březnu jednat ministři zahraničí Ruska, Íránu a Turecka, tedy zemí, které spolu několikrát jednaly v Kazachstánu.