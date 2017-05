Brusel - Americký prezident Donald Trump podporuje pátý článek Washingtonské smlouvy o tom, že útok na jeden členský stát NATO je útokem na všechny. Řekl to dnes podle agentury Reuters novinářům americký ministr zahraničí Rex Tillerson na palubě Air Force One při přeletu Trumpovy delegace z Říma do Bruselu, kde se šéf Bílého domu ve čtvrtek zúčastní i summitu NATO.

Podle Tillersona se Trump rovněž domnívá, že je důležité, aby se NATO připojilo ke koalici bojující proti takzvanému Islámskému státu (IS), uvedl Reuters.

Trumpovým hlavním vzkazem na summitu však bude výzva ke "sdílení břemene", zdůraznil Tillerson.

Trump dlouhodobě kritizuje fakt, že většina aliančních států včetně České republiky ročně odvádí na obranu méně než dohodnutá dvě procenta HDP.

V té souvislosti také dříve naznačoval, že se USA obrátí zády k těm evropským spojencům, kteří na vlastní obranu dávají jen málo prostředků. Trump dokonce označil alianci za zastaralou, později ale svůj názor změnil. V dubnu při setkání s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem ve Washingtonu už tvrdil, že NATO zastaralé "vůbec není".

Šéf Bílého domu bude ve čtvrtek v Bruselu nejdříve jednat s představiteli Evropské unie a poté se zúčastní summitu NATO, na němž povede českou delegaci prezident Miloš Zeman.

Dnes zamířil do belgického královského paláce, kde ho očekával belgický královský pár i premiér Charles Michel.

Do Belgie přiletěl Trump z Itálie, kde se sešel s prezidentem Sergiem Mattarellou a premiérem Paolem Gentilonim. Podle Bílého domu v rozhovoru s nimi "znovu potvrdil transatlantickou jednotu" ohledně názoru, že Rusko je odpovědné za své počínání na Krymu a na východní Ukrajině a zdůraznil nutnost přesvědčit Rusko k plnění závazků vyplývajících z minských dohod.