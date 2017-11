Washington - Americká herečka Mila Kunisová posílá příspěvky organizaci pro plánované rodičovství Planned Parenthood jménem viceprezidenta Donalda Trumpa Mikea Pence. Jak prozradila v talk show Conana O'Briena, je to její způsob tichého protestu proti jeho odporu vůči politice plánovaného rodičovství.

"Každý měsíc do jeho kanceláře přijde malý dopis, v němž se píše 'Tvým jménem byl učiněn anonymní dar'. Nevnímám to jako žert. Rozhodně s ním nesouhlasím a toto je můj způsob, jak to dát najevo," řekla Kunisová v rozhovoru s O'Brienem.

Mila Kunisová není se svou formou protestu sama. Organizace Planned Parenthood před rokem potvrdila, že jménem viceprezidenta, který se již dlouho ostře vymezuje proti potratům, obdržela více než 200.000 individuálních darů, uvedl server MailOnline.

Mila Kunisová se proslavila rolemi ve filmech Ted nebo Černá labuť. Je vdaná za kolegu Ashtona Kutchera a má s ním čtyřletou dceru a téměř ročního syna.