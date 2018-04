Praha - Kolem společného podniku pražského dopravního podniku a společnosti Penta, který má postavit novou trasu metra D, panuje podle nevládní organizace Transparency International (TI) řada nejasností. Ředitel české pobočky David Ondráčka dnes novinářům řekl, že není jasné, proč má mít dopravní podnik menší podíl ve společném podniku, co město spoluprací s Pentou získá nebo jak bude rozdělený zisk. Radní podle něho "tajnůstkaří" a chystají se projekt společného podniku schvalovat příští týden bez dalšího projednání na zastupitelstvu. Linka D by měla spojit centrum města se sídlišti na jihu metropole. Jako první se má začít stavět úsek z Pankráce do Písnice za asi 40 miliard korun.

Postavit metro D a využít ekonomický potenciál kolem stanic je podle TI správné, ale podmínky musí být pro město výhodné. "Podle nás je tam celá řada otázek, které zůstávají nezodpovězeny," uvedl Ondráčka. Nejasné podle něj je, kdo se bude podílet na výstavbě vestibulů, co do společného podniku dopravní podnik i Penta vloží, jak se budou dělit zisky, jak bude vypadat veřejná kontrola. Penta, jejíž dceřiná společnost vyhrála tendr, má mít ve společném podniku podíl 51 procent, zbylých 49 procent bude dopravního podniku.

Zástupcům protikorupční organizace také vadí, že chce rada rozhodnout tak rychle, bez vysvětlení sporných otázek i to, že obchází zastupitelstvo a vyhýbá se veřejné diskusi. "Vidíme tam i rizika trestní odpovědnosti, protože tyto megaprojekty samozřejmě otvírají celou řadu otázek a radní si podle mě nabíhají na vidle trestní odpovědnosti," řekl ČTK Ondráčka. Své výtky zaslala Transparency International pražským radním v otevřeném dopise.

Dopravní podnik by budoval tunely a stanice nové trasy, společný podnik by pak vykupoval pozemky a podílel se na výstavbě na povrchu. Argumentem pro založení společného podniku jsou problémy s výkupem pozemků pro stavbu metra. Tento důvod však považuje Ondráčka za lichý, protože u některých budoucích stanic zbývá vykoupit jen několik málo pozemků.

Založení společného podniku řešili zastupitelé hlavního města na březnovém zasedání. Přes čtyři hodiny se přeli, zda má být založena společná firma, ale nakonec vzali materiál jen na vědomí, což kritizovala opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS). Obezřetně se ke společnému podniku postavila i Trojkoalice, která vládne v Praze spolu s ANO a ČSSD. O dalším osudu koalice ovšem bude v nadcházejících dnech rozhodovat tzv. dohodovací řízení, které dnes vyvolali zastupitelé ANO.

Spor v koalici vyvolalo čtvrteční hlasování o tom, na které místo v programu jednání bude zařazen materiál o Libeňském mostě. Podle dnešního vyjádření zástupců Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) by pražská koalice s ANO a ČSSD ale měla pokračovat. Novinářům to řekli předseda pražských Zelených Ondřej Mirovský, náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ) a radní Jana Plamínková (STAN). Zároveň ale trvají na požadavku nebourat Libeňský most.