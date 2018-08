Praha - Organizace Transparency International ČR (TI) dnes odeslala první ze dvou podnětů týkajících se možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Domnívá se, že Babiš nadále ovládá holding Agrofert a vlastnictvím médií porušuje zákon. Oznámením o podezření ze spáchání přestupku se bude kvůli trvalému bydlišti Babiše zabývat Městský úřad v Černošicích. Pokud shledá porušení zákona, hrozí premiérovi až čtvrtmilionová sankce, uvedla dnes TI v tiskové zprávě. Babiš tvrzení TI označil za nesmysly. Šéf organizace David Ondračka podle premiéra vede proti němu účelovou kampaň.

Transparency International letos v červnu upozornila na dokument ve slovenském registru partnerů veřejného sektoru, ze kterého vyplývají jména pěti osob ovládajících společnosti Agrofert. Mezi nimi je i Andrej Babiš. Podle TI je Babiš zakladatelem svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, do nichž Agrofert vložil. Zároveň je v postavení obmyšleného, tedy osoby, v jejíž prospěch má být plněno ze strany fondů.

"To, co tvrdí Transparency International, jsou nesmysly. Svou firmu jsem vložil do svěřenského fondu, jak mi určil zákon, který Sněmovna přijala jenom kvůli mně, a tím jsem se vzdal celé firmy. TI nemá žádné důkazy, že bych jakkoli firmu nebo média ovlivňoval, protože je ani mít nemůže, nic takového se neděje," napsal Babiš ČTK.

Babiš také obvinil Ondračku, že je proti němu zaujatý. "Pan Ondračka říká tyto nesmysly proti mně dlouhodobě. Chtěl být po volbách v roce 2013 za naše hnutí ministrem vnitra, to jsme odmítli, protože nabídku dostal před volbami, ale na to neměl odvahu, tak se začal vymezovat. A stal se součástí politického boje proti mně," uvedl Babiš. Vyjádření Ondračky ČTK zjišťuje.

Premiér také uvedl, že TI v minulosti získávala peníze z několika ministerstev. "Nejvíc z těch vedených naší politickou konkurencí - z ministerstva vnitra, zahraničí a práce a sociálních věcí dostala 8,34 milionu korun," uvedl Babiš o období 2015 až 2017, kdy tato ministerstva kontrolovala ČSSD. "Evropská komise, a dokonce evropský úřad OLAF poslaly za stejné období TI téměř 5,66 milionu korun. A to je naprosto nepřijatelné, TI má být nezávislá, nemá přijímat peníze ze státní správy nebo z evropských úřadů. Pan Ondračka dělá politiku účelově proti mně a lže. Přes tyto peníze ze státu a Evropské komise je lehce ovlivnitelný a nemůže být nezávislý," uvedl premiér.

Pod Agrofert spadá mimo jiné provozovatel rozhlasového vysílání Londa, vydavatel periodického tisku Mafra a provozovatel televizního vysílání Stanice O. Transparency International připomíná, že podle zákona o střetu zájmů je členům vlády zakázáno být ovládající osobou firem, které provozují rozhlas či televizi nebo vydávají noviny.

"Podnět jsme zaslali dnes a chceme dát úřadu potřebný prostor důkladně prostudovat veškeré argumenty bez vnějších vlivů," uvádí tisková zpráva. Celé znění oznámení organizace zveřejní až ve chvíli, kdy bude vyrozuměna, jak bylo s podnětem naloženo.

Druhý podnět, který TI připravuje, bude adresován Evropské komisi do Bruselu. Zaměří se v něm na otázku oprávněnosti čerpání evropských dotací holdingem Agrofert. "Podněty jsou zpracovány na základě rozsáhlé právní analýzy a je zde důvodné podezření z porušení českých i evropských předpisů. Je tedy nanejvýš vhodné, aby příslušné orgány o těchto věcech rozhodly," zdůraznil vedoucí fundraisingu a komunikace TI David Kotora.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem i v lesnictví a médiích. Vlastní třeba mediální dům Mafra, který vydává například deníky Lidové noviny a MfDnes. Loni zaměstnávala zhruba 33.000 lidí, podobně jako předloni, z toho 22.000 v Česku. Loni se konsolidovaný zisk skupiny Agrofert meziročně snížil o 38 procent na 4,8 miliardy korun.