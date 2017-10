Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš (vlevo) zahájil 7. září v Praze předvolební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny.

Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš (vlevo) zahájil 7. září v Praze předvolební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Nejtransparentnější financování kampaně mají Zelení a Piráti, uvedla organizace Transparency International (TI). Kladně hodnotí také průhlednost kampaně hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a TOP 09. Naopak nejméně průhledná je podle organizace kampaň Strany práv občanů (SPO), nejasnosti ohledně financování kampaně vidí TI také u hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, u Realistů a u Svobodných. SPD a Realisté se proti hodnocení ohradili.

TI sestavila na základě několika kritérií hodnocení 13 stran, které mají podle průzkumů nejvyšší volební potenciál. Sleduje dohledatelnost plánovaných výdajů na kampaň, pohyby na transparentním účtu, strukturu příjmů strany, využívání různých komunikačních kanálů či spolupráci s dobrovolníky a se třetími osobami.

Ředitel TI David Ondráčka řekl, že organizace šla při hodnocení stran nad rámec toho, co vyžaduje zákon o financování politických stran. "Pokud je kampaň neprůhledná z hlediska sponzorů a vazeb na mediální agentury, tak je jasná vazba k následné potenciální korupci při řízení státu. Pokud strany nejsou průhledné, zavazují se, získávají podivné slevy a mají nejasné sponzory, kteří jsou napojeni na zakázky, dotace a podobně, tak se to může následně projevit v řízení státu," řekl.

SPD hodnocení TI kritizovala. "Všechny údaje o financování našeho hnutí zveřejňujeme podle zákona, přičemž údaje, které požaduje TI, jsou veřejně dohledatelné," uvedl v tiskovém prohlášení Okamura. Organizace podle něj manipuluje veřejným míněním, podporuje své chráněnce a očerňuje jejich konkurenty.

Kriticky se k hodnocení staví i Realisté. "Nechtěli jsme se podílet na monitoringu tohoto typu, neboť jediným, kdo má právo kontrolovat hospodaření stran, je Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran. TI nepovažujeme za organizaci, která by měla právo po nás vyžadovat informace nad rámec zákona a navíc ji samotnou nelze považovat za objektivní a nezaujatou," napsala mluvčí strany Jana Malíková.

TI podle Ondráčky hodnocení stran cíleně zveřejňuje před volbami, přestože kampaň ještě není uzavřená a dá se očekávat rychlý nárůst výdajů v jejích posledních dnech. "Máme za cíl ovlivnit chování aktérů na politickém trhu a přispět k maximální otevřenosti. A to i s tím, že se to v horké fázi mnoha lidem nemusí líbit, že nás mohou kritizovat za to, že jsme neposbírali všechna data," řekl Ondráčka.

Dále podotkl, že i přes výhrady k otevřenosti některých stran je situace výrazně lepší, než byla před několika lety. Tehdy podle něj strany zveřejňovaly nejvýš hrubé odhady plánovaných nákladů. "Strany jsou pod mnohem větším tlakem a mnohdy i dobrovolně zveřejňují více, snaží se z otevřenosti informací udělat plus. Ví, že průšvih s financováním kampaně nebo se skrytými sponzory pro ně může být velmi nepříjemný v posledních týdnech před volbami," řekl.

Podle TI situaci pomáhá zlepšovat zákon o financování stran, ani stanovení limitu výdajů na kampaň 90 milionů korun a zavedení povinnosti vést transparentní účet ale podle organizace všechny problémy neřeší. Analytik Petr Vymětal, který se na hodnocení stran podílel, upozornil, že na transparentních účtech nejsou všechny výdaje, například mzdy pracovníků, co se na kampani podílejí. Podle analytika Ondřeje Cakla zase monitoring inzerce ukazuje, že řada stran měla výrazně větší pokrytí, než by odpovídalo běžným ceníkovým cenám, pokud jsou údaje za inzerci uvedené na transparentním účtu správné.

Hodnocení transparentnosti financování volební kampaně:

Strana Známka Zelení 1,1 Piráti 1,1 STAN 1,5 TOP 09 1,6 KSČM 2,1 ČSSD 2,3 ODS 2,5 KDU-ČSL 2,6 ANO 2,7 Svobodní 3,1 Realisté 3,1 SPD 3,2 SPO 3,6

Zdroj: Transparency International