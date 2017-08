Světlá nad Sázavou (Havlíčkobrodsko) - Německý zpěvák a skladatel Thomas Anders, zakládající člen skupiny Modern Talking, v pátek svojí hudbou na festivalu Sázavafest vrátil atmosféru konce 80. let. Několikatisícové publikum několika generací v lesoparku areálu zámku ve Světlé nad Sázavou aplaudovalo melodickým písním Anderse stojícího za hity jako You Are My Heart, You Are My Soul nebo Cheri Cheri Lady, které před lety vévodily evropským hitparádám.

Anders, který dokázal i po odchodu zpěváka, skladatele, textaře a producenta Dietera Bohlena nedávno vyprodat s projektem Thomas Anders & Modern Talking pražské Forum Karlín, zahájil koncert starší skladbou Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love), poté představil novější píseň Why Do You Cry. Největší hity z repertoáru Modern Talking, kteří jsou řazeni spolu s Tangerine Dream, Scooter, Kraftwerk, Rammstein, Scorpions a Boney M k nejúspěšnějším německým skupinám, zahrál na závěr vystoupení.

"Pamatuji si jako dítě a pubescent dobovou oblibu Boney M a Modern Talking a nostalgie jsou sice zrádné brýle, ale také mocná čarodějka. A protože nostalgie utěšeně bují, není divu, že se tohle retro těší takovému zájmu," řekl před časem ČTK zástupce pražského Popmusea Radek Diestler.

Festival Sázavafest od čtvrtka do nedělního rána představí šest desítek interpretů. Páteční program mimo jiné nabídl koncert Michala Hrůzy, hity ze své sólové kariéry i od skupiny Elán rozezpíval publikum klávesista a skladatel Vašo Patejdl, se zpěvačkou Martinou Pártlovou v roli stálého hosta se prezentovala kapela Čechomor. Klasický bigbeat včetně letitého hitu Já na to mám zahrála skupina Natural a tradiční show "chlapecké taneční, pěvecké a striptérské skupiny z Prahy" předvedl roztančeným davům Mig 21.

Svoji silnou pozici na současné hudební scéně potvrdila před nadšeným publikem kapela Jelen, která je podle Akademie populární hudby skupinou roku 2016. Zájem o autogramiádu následující po koncertu dokázal, že se členové akademie shodují s názorem fanoušků.

Mezi hlavní hvězdy sobotního programu patří ukrajinská zpěvačka Ruslana, vítězka soutěže Eurovize z roku 2004. Z tuzemských interpretů se na hlavním pódiu představí například Vojtěch Dyk s B-Side Bandem.

Pořadatelé oznámili, že ze zdravotních důvodů nebude moci na Sázavafestu vystoupit Miro Žbirka. Jeho koncert byl naplánován na sobotu ve 20:15. Místo něj zahraje v daném čase Peter Nagy. Jeho místo v původně plánovaném čase 17:45 nahradí David Koller. Více informací je na webu www.sazavafest.cz.