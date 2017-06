Zlín - Dobrým diplomatem musí být podle Theodora Pištěka každý kostýmní výtvarník. Hercům musí umět vysvětlit, jaký kostým mu sedí a jaký je potřeba, řekl dnes ve Zlíně novinářům čtyřiaosmdesátiletý Pištěk. Zlínský filmový festival se rozhodl letos udělit malíři a kostýmnímu výtvarníkovi ocenění Zlatý střevíček za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.

Pištěk je autorem kostýmů pro filmy Tři oříšky pro Popelku, Marketa Lazarová, Postřižiny či seriály Arabela nebo Návštěvníci. Za kostýmy k Formanově filmu Amadeus získal Oscara, francouzského Césara za kostýmy k filmu Valmont.

Pištěk musel často herci vysvětlovat, proč zvolil daný kostým. "Důležité je, aby herec věděl, že pro něj děláte to nejlepší. Plno herců má svou představu, v čem vypadá nejlíp, většinou to není pravda. Měl jsem případy, kdy jsem musel bojovat s herci," řekl Pištěk. Diskuse s ním vedl například herec F. Murray Abraham, který ztvárnil Salieriho. "Měl dokonale ušitý rokokový kostým, který má určité podmínky. Furt se rozčiloval, že nemůže pořádně mávat rukama. To jsem říkal, to je ono, jsi člověk z rokokové doby," uvedl Pištěk.

Zajímavá byla podle něj také spolupráce s Woodym Harrelsonem, který odmítl na sobě mít cokoli živočišného původu. "Měl kostým z americké revoluce, udělal jsem vysoké kožené boty. To mi všichni říkali, že to nepřipadá v úvahu, a on taky řekl ne. Řekl jsme mu, že může mít bílé podkolenky a krátké kalhoty, ale že to nebude ono. Hrozně mu to vrtalo v hlavě, po dlouhé době, že to zkusí, a k úžasu filmového štábu si zkusil kožené boty a řekl, že to není špatné, a už si je nechal," řekl Pištěk.

U historických snímků vždy respektoval dobové reálie. "Na Amadeovi jsem používal francouzskou encyklopedii, kde jsou všechny střihy a poučení, jak kostýmy šít," řekl. Naopak v pohádkách zapojil fantazii.

U civilních filmů se podle svých slov snažil vždy přidat něco, co by herci a režisérovi pomohlo, aby například sahal do kapsy, vytahoval kapesník či se díval na hodinky a ukazoval, že je nervózní. "Já to nevidím tak, že úkol je jít do krámu a koupit sako, ale snažit se pracovat s těma dvěma tvůrci, kterými je herec a režisér," řekl Pištěk.

Z filmů, na kterých spolupracoval, má rád snímek režisérky Věry Plívové-Šimkové z roku 1975 Páni kluci. "K němu mám zvláštní vztah, protože jsem jako kluk miloval Marka Twaina," uvedl Pištěk.