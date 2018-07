Londýn - Pokud si dáváte k nedělnímu obědu pečeni bez yorkshirského pudinku nebo lijete do čaje místo polotučného mléka sojové, existuje jistá šance, že trpíte jednou moderní chorobou - nutrichondrií, napsal britský list The Sunday Telegraph.

Tento stav je definován jako posedlost vlastní stravou a náchylnost k samodiagnostikování příznaků údajné alergie či nesnášenlivosti určitých potravin. Tento fenomén je denně k vidění jak mezi regály supermarketů, tak na jídelních stolech po celé Británii.

Naše stravovací zvyky ještě nikdy nebyly tak konkrétní a vybíravé. V loňském roce v Británii stoupl objem prodaných potravin "bez něčeho" (bez lepku, bez mléčných produktů, bez potěšení z jídla... vyberte si dle libosti) o 230 milionů liber (asi 6,78 miliardy korun) v porovnání s rokem 2016. To představuje nárůst o více než 40 procent, přičemž v průzkumech čtvrtina obyvatel Británie uvádí, že oni sami nebo někdo v jejich domácnosti se vyhýbá v rámci všeobecného zdravotního stylu nějaké ingredienci nebo ingrediencím.

Téměř polovina všech dospělých ovšem zachází ještě dál a tvrdí, že má nějakou formu potravinové alergie či nesnášenlivosti, ovšem jen 15 procent z nich podstoupilo zdravotní testy, které by toto podezření potvrdily.

Nejsou snad naše těla v 21. století schopná zvládnout konzumaci ingrediencí, které jsme jedli celá tisíciletí? Anebo z nás móda vyřazování toho či onoho z jídelníčku udělala nutrichondry?

Pokud jde o jednu z nejběžněji zmiňovaných potravinových nesnášenlivostí, podle některých průzkumů až čtvrtina dotázaných uvádí, že je přecitlivělá až alergická na lepek, ačkoli si tuto skutečnost nikdy nenechali lékařsky potvrdit. Lepek je přitom jeden z nejběžněji konzumovaných proteinů na světě; vyskytuje se v pšenici, žitě a ječmeni.

Jednou z takových lidí byla po nějakou dobu i Haley Wallbanková, učitelka z Londýna, který vyloučila lepek ze své stravy ve snaze zbavit se pocitů letargie a potíží se spánkem.

Ve věku 52 let narazila na blog Gwyneth Paltrowové a rychle ji okouzlila vize zdraví, které jí životní styl propagovaný touto americkou herečkou nabízel. Koupila si bezlepkovou kuchařku Paltrowové nazvanou It's All Good (Všechno je to dobré), a stejně jako mnoho dalších lidí přesvědčila sama sebe, že nesnáší lepek.

"Přežívala jsem na fazolích a bezlepkových těstovinách, což bylo nechutné, ale Gwyneth mi byla vzorem. Její život mi připadal tak zářivý a úžasný, zatímco já jsem se cítila líná a bez motivace," vzpomíná nyní 57letá Wallbanková.

Ale i když vyřadila z jídelníčku všechny potraviny doporučované v kuchařce, žádné účinky - natož výhody - nového ultrastriktního životního stylu se nedostavily. "Připadala jsem si, jako bych čekala na autobus, který nikdy nepřijede," prohlásila. "Ale i když jsem se nemohla dostat tam, kam jsem chtěla, pořád jsem se přesvědčovala, že od příštího týdne nebo měsíce se už budu cítit líp."