Londýn - Jeden z významnějších členů britské Konzervativní strany chce rezignovat na svůj post ve vládě na protest proti způsobu vedení premiérky Theresy Mayové. Bez uvedení jména dotyčného to napsal list The Sun. Podle deníku to může přivodit řetězovou reakci a pád Mayové.

Jeden z předních ministerských náměstků podle listu nesouhlasí s tím, že Mayová odmítá svěřit významnější pozice mladým poslancům. Plánuje také vyzvat svou stranu v parlamentu ke změně politického směřování.

Podle britského listu jde o dalšího politika nespokojeného se způsobem, jakým Mayová vládne. Okolí premiérky se prý obává, že toto rozhodnutí může spustit řetězovou reakci dalších lidí z vlády a také poslanců, kteří pak začnou na Mayovou tlačit, aby určila termín své rezignace.

Premiérka, která je nyní v Číně, ve středu ujistila, že rezignovat nehodlá. Chce prý zajistit vystoupení Británie z Evropské unie a zavést reformy.

Euroskeptici ji viní z připravování umírněného brexitu, zatímco proevropští politici tvrdí, že ohrožuje britskou ekonomiku. Podle dalších kritiků je její domácí politika nedůsledná.