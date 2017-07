New York - Opravdu potřebujeme emodži pro zvracení? Ať už ano, nebo ne, dostaneme ho. Na počest Světového dne emodži (ano, něco takového skutečně existuje; byl v pondělí 17. července), představila firma Apple náhledy 12 nových obrázků. Přibudou k barvité a čím dál tím propracovanější paletě emodži, které v posledních letech do jisté míry začaly nahrazovat část lidské komunikace, napsal list The New York Times.

Nové kreslené obrázky zahrnují ženu v hidžábu, kojící ženu, zvracející obličej, zombíka a sendvič (konečně). Plná sestava emodži bude zveřejněna během letošního roku s úpravami pro různé operační systémy Applu.

Apple se vytrvale posouvá k co největší univerzálnosti a rozmanitosti svých emočních obrázků. V roce 2015 umožnil uživatelům změnit barvu pleti většiny svých lidských emodži. Žena s hlavou zahalenou šátkem či kojící žena jdou ruku v ruce s tímto trendem.

Všechny emodži, které posléze zabydlí naše telefony a další mobilní zařízení, nejprve vybírá a schvaluje nezisková skupina Unicode Consortium. Výběrový proces je tak složitý a komplexní, že by to leckteré uživatele zaskočilo.

Hlavním rozhodovacím faktorem je, zda je daný emodži potřebný a kompatibilní se značně užívanými kreslenými symboly na dalších platformách, jako je Snapchat nebo Twitter.

Dalším významným faktorem je předpokládaná četnost a rozšířenost užívání, která musí být hodně vysoká buď celosvětově, anebo v rámci konkrétní skupiny uživatelů.

To byl také s největší pravděpodobností důvod, proč selekcí prošel emodži v podobě ženy s hlavou zahalenou hidžábem. Jeho vznik iniciovala šestnáctiletá dívka ze Saúdské Arábie Rajúf Alhumazíová a její snahu podpořila zakladatelka Redditu Alexis Ohanianová.

Návrh na nový emodži může konsorciu předložit kdokoli, stejně jako to udělala Rajúf. To, zda bude nebo nebude schválen, často záleží i na způsobu, jakým je žádost podána.

V tomto případě ji podpořil televizní kanál AJ+ mediální sítě Al-Džazíra, který na Twitteru zveřejnil video, v němž Rajúf vysvětluje, proč si myslí, že by tento emodži měl existovat. "Šátek na hlavě nosí miliony žen na světě, a ne jen muslimky," uvedla Rajúf a dodala, že už existuje emodži v podobě muže s turbanem.

Do konce června bylo v rámci Unicode Standardu schváleno 2666 emodži. Kdo loboval za zombie, zprávy neuvádějí.