Windsor (Británie) - Na desítce stožárů vlají vlajky, nad ulicemi se křižují vlajkoslávy, z výkladních skříní křičí trička či utěrky s Harrym a Meghan pod nápisy s přáním všeho nejlepšího a chodníky jsou zahlcené turisty. Ale ve dveřních výklencích a na autobusových zastávkách jsou kartonové krabice a špinavé spací pytle důkazem jiné stránky královského města Windsor, kde se v sobotu vezmou princ Harry a americká herečka Meghan Markleová, napsal list The Guardian.

Čtyři měsíce poté, co městský radní Simon Dudley přitáhl celonárodní pozornost požadavkem, aby policie využila své legální pravomoci k vyklizení ulic před královskou svatbou od bezdomovců, se pro obyvatele města bez střechy nad hlavou změnilo jen málo.

"Na chvíli to bylo lepší, dokud se o to zajímala média, ale to všechno bylo jenom na oko," řekl 45letý Keith Whitfield, který přespává v koutě autobusové zastávky naproti královskému hradu. Bez domova se ocitl před sedmi lety poté, co skončil jeho vztah s partnerkou. Od té doby má jen příležitostně možnost přespat a dát si snídani v Southallu vzdáleném 40 minut jízdy vlakem.

Dudley svůj požadavek zaslal v podobě dopisu policii z Thames Valley a připojil sérii vzkazů na twitteru, které psal v době, kdy byl na lyžařské dovolené v americkém Wyomingu. V dopise policii vyzýval, aby zakročila proti "agresivnímu žebrání a zastrašování" a také proti "pytlům a odpadkům", které se hromadí na ulicích.

"Celá tato situace staví naše krásné město do nepříznivého světla," napsal. Na twitteru žehral na "epidemii spaní na ulicích a tuláctví ve Windsoru" a dodal, že chce, aby se s tímto problémem vypořádala před královskou svatbou.

Dudley se dočkal kritiky od charitativních skupin, které pomáhají bezdomovcům. Od jeho výroků se veřejně distancovala Theresa Mayová. Malá opoziční skupinka v městské radě Windsoru, kde dominují konzervativci, se pokusila vyvolat hlasování o nedůvěře s odůvodněním, že Dudley radě dělá špatnou pověst. Ovšem ani po čtyřech měsících rada žádné kroky nepřijala a Dudley své poznámky neodvolal, ani se za ně neomluvil.

Lynne Jonesová, která vede opozici, uvedla, že městská rada pracuje na strategii týkající se bezdomovectví, ale její zavedení se nečeká dříve, než na podzim. "V minulosti tato záležitost nebyla naší prioritou. Ale změnili jsme postoj v důsledku šokovaných reakcí po Dudleyho poznámkách. Ty popudily mnoho lidí z místní komunity, kteří žádali a žádají kroky na pomoc bezdomovcům, a městská rada si toho je vědomá," dodala.

Podle Murphyho Jamese z charity Projekt pro windsorské bezdomovce (WHP) zůstává počet lidí bez domova v posledních měsících zhruba stejný. WHP poskytuje podporu a poradenství, stejně jako teplá jídla, sprchy a prádelnu zhruba čtyřem desítkám lidí.

Vůči strategii městské rady je James zatím skeptický. Podle něj nebude k ničemu, pokud její autoři nebudou naslouchat lidem, kteří tuto situaci dennodenně řeší. Příležitost naopak vidí v pozornosti, jaká se na Windsor upírá v souvislosti s nadcházející svatbou.

"Bezdomovectví nemá s královskou svatbou nic společného, ale městští radní ty dvě věci propojili. Teď máme příležitost na tuto problematiku zaměřit větší pozornost, což není zlé," uvedl James. Podle něj je pravděpodobné, že lidé spící na ulici dostanou před svatbou možnost dočasného ubytování - ať už od úřadů nebo filantropů. "Ovšem klíčové je, jestli tato situace vydrží i měsíc po svatbě," dodal.

dk hej