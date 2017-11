Londýn - Spolu s rozruchem kolem zveřejnění tajných dokumentů o atentátu na amerického prezidenta Johna Kennedyho se do centra pozornosti znovu dostaly různé konspirační teorie o této vraždě. Internet přitom konspirační teorie přímo miluje, některé patrně více než jiné - například tu, že Beatles ve skutečnosti neexistovali, podobně jako například Finsko. Píše o tom britský deník The Guardian.

Nebývalou renesanci, možná dokonce největší od dob renesance, zažívá na webu teorie, že Země je plochá. Není ale úplně jasné, zda ve světě skutečně existuje generace lidí, která věří tomu, že je zeměkoule placatá, nebo zda jde o internetový vtípek. V době, kdy sondy posílají fotografie Země, je přitom velmi těžké tuto teorii udržovat při životě.

Mimořádně podrobný web zase tvrdí, že Beatles v podobě, v jaké je znaly miliony lidí, nikdy neexistovali, ačkoli je všichni viděli a slyšeli. Podle zastánců této teorie byla legendární britská skupina natolik plodná a všudypřítomná, že každý ze čtyř "brouků" musel mít dvojníka. Jako klíčový důkaz je například předkládán s lety se měnící tvar obočí Paula McCartneyho. Mezi snímky z různých časových období není žádná shoda, tvrdí tvůrci webu.

Na sociální síti Reddit pak nejspíš vznikla a šířila se teorie, že Finsko neexistuje. To, co je na mapě zaneseno jako tato severská země, je prý kus Baltského moře, který Japonsko a Rusko společně využívají pro rybolov. Každému přitom tvrdí, že se tam nachází země, aby udržely další rybářské lodi v uctivé vzdálenosti. Ti, co si myslí, že žijí ve Finsku, byli oklamáni a přebývají ve skutečnosti ve východním Švédsku.

Většina lidí zná tvrzení, že Apollo 11 nikdy nepřistálo na Měsíci a že videozáznam z této události je podvrh. Dodnes ale někteří věří tomu, že americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) falšuje záběry svých robotických vozítek pro průzkum Marsu a tato videa natáčí v Kanadě. A ti, kteří přijmou fakt, že vozítka opravdu existují, zase mají třeba za to, že zaznamenali stín člověka, který stroj opravuje, ale NASA se to snažila popřít. Na Marsu člověk ještě nikdy nebyl.

Někteří přispěvatelé na sociálních sítích se upnuli na myšlenku, že za kanadskou zpěvačku Avril Lavigneovou, která bojovala se slávou v mladém věku, zaskakuje na veřejnosti od roku 2003 dvojnice jménem Melissa. Některé konspirační teorie zašly tak daleko, že zpěvačku rovnou pohřbily - s tím, že její management a nahrávací společnost nasadily Melissu, aby hvězdu zastupovala na plný úvazek. Tyto teorie podnítil fakt, že Lavigneová byla jednou vyfotografována s nápisem Melissa na ruce.