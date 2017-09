Londýn - Britské ministerstvo vnitra už vypracovalo návrh plánu, jak v zemi co nejvíce omezit pobyt přistěhovalců ze zemí Evropské unie. Podle uniklého dokumentu, na které odkazuje deník The Guardian, mají například méně kvalifikovaní lidé mít možnost kratšího pobytu. Na větší omezení mají také migranti narážet v případě, že si chtějí do Británie přivést rodinu. Zastavit volný pohyb pracovních sil chce Londýn ihned po odchodu z unie v roce 2019.

Text o 82 stránkách je tak prvním dokladem toho, jak se bude pravděpodobně chtít vláda vypořádat s touto politicky citlivou otázkou. Podle The Guardian ale dokument ještě nebyl na vládní úrovni schválen.

"Zjednodušeně řečeno, znamená to, že přistěhovalectví musí být považováno za cenné pro zemi jako celek," uvádí se v textu s tím, že prospěch z něho nemohou mít jen samotní migranti, ale také původní obyvatelé.

Mezi navrhovanými opatřeními, která mají omezit příliv cizích pracovníků, je nejvýše dvouleté povolení k pobytu pro méně kvalifikované lidi a tříleté až pětileté povolení pro osoby s větším vzděláním.

Dokument také předpokládá postupné zavádění nového imigračního systému, který ukončuje právo většině evropských migrantů usídlit se v Británii. Zavádí nová přísná omezení pro rodinné příslušníky.

Pro všechny občany EU má být povinné cestovat do Británie s pasem. Doklady s povolením k pobytu delšímu než několik měsíců mají obsahovat biometrické údaje.

Britský ministr pro migraci Brandon Lewis již koncem července potvrdil, že volný pohyb pracovníků mezi Británií a Evropskou unií skončí ve chvíli, kdy země evropský blok opustí. V tu dobu, tedy na jaře 2019, už podle něj bude platit nový imigrační systém. Ministryně vnitra Amber Ruddová uvedla, že nová pravidla pro příchody do země budou vytvořena tak, aby vyhovovala britským podnikům a také "širší společnosti".

Právě nekontrolovaná migrace byla klíčovým faktorem, který ovlivnil výsledek referenda o setrvání v EU z června loňského roku. Podle Evropské komise nyní žije v Británii asi 3,2 milionu lidí z jiných zemí unie, Britů v EU je zhruba 1,2 milionu.

Čistá migrace do Británie, kdy se do země přistěhovalo více lidí, než z ní odešlo, ale v roce 2016 klesla na nejnižší úroveň za dva a půl roku. Vliv na to má i to, že dlouhodobě klesá zájem ostatních občanů Evropské unie o život v Británii.