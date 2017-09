Londýn/Praha - Průmyslník a miliardář Andrej Babiš, který se stal politikem, má mnoho střetů zájmů. Na svých webových stránkách to napsal britský týdeník The Economist. Favorit nadcházejících parlamentních voleb říká, že politický establishment se proti němu spikl, aby se nedostal k moci, píše týdeník a připomíná, že Babiše parlament na začátku září zbavil imunity v kauze farmy Čapí hnízdo.

Na internetu se také anonymně objevily nahrávky, na kterých Babiš nevybíravě mluví například o tom, jak by mohl použít svá média k útokům na soupeře, píše dále The Economist. Zmínil rovněž existenci mobilní aplikace, která pomáhá nakupujícím vyhnout se zboží z Babišova holdingu Agrofert.

"Rivalové podnikli další úřední kroky, aby omezili magnátův vliv," dodal magazín. Citoval novelu zákona o střetu zájmů a připomněl, jak byl Babiš nucen opustit vládu, v níž působil jako ministr financí. "Nejnovější kontroverze kolem údajného dotačního podvodu ale zdůrazňuje konkrétnější obavy z toho, jak Babiš využívá politickou moc," napsal časopis a popsal kauzu týkající se padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo.

"Babiš popírá, že by se dopustil čehokoli špatného, a tvrdí, že jde o pokus narušit jeho volební kampaň," uvedl The Economist. Dodal, že v zemi, kde panuje vysoká frustrace z vládnoucí třídy, to fungovalo.

Evropská komise kvůli Čapímu hnízdu požádala v roce 2016 o audit. Ten byl ale úkolem ministerstva financí, které řídil právě Babiš. To je podle The Economist jeden příklad mnoha Babišových střetů zájmů.