Ostrava - Společnost OKD nyní na Karvinsku těží okolo šesti milionů tun uhlí ročně, postupně tento objem klesne na čtyři, pak na dva miliony tun. Utlumování dolů se bude platit z rezerv, které nyní firma vytváří. Částka potřebná na útlum se odhaduje na 4,9 miliardy korun podle cen platných na začátku roku 2017. Loňský, zatím neauditovaný zisk firmy převyšuje tři miliardy korun. Řekl to předseda dozorčí rady OKD Michal Kuča na začátku návštěvy premiéra Andreje Babiše (ANO) a členů vlády v demisi v sídle společnosti v Karviné.

"Těžíme něco kolem šesti milionů tun a budeme klesat postupně na čtyři. Na této úrovní se chvilku podržíme a pak v konečné fázi bychom měli klesnout někde ke dvěma, dvěma a půl a z té hladiny bychom pak měli končit," řekl Kuča. Posledním zavřeným dolem by měl být v roce 2023 Důl ČSM.

Kuča řekl, že úbytek zaměstnanců přirozenými odchody, jako jsou načerpání nejvyšší expoziční dávky nebo zdravotní stav, je rychlejší, než kolik se firmě povede nabrat nových pracovníků, proto nepočítají se systémovým propouštěním. "Jestliže budeme některé části důlního pole opouštět, tak lidi přesuneme jinam a o to méně musíme zoufalým způsobem na trhu sehnat," řekl Kuča.

Babiš řekl, že OKD je teď v pořádku, funguje, má nový management a projekt se podle něj povedl de facto včetně restrukturalizace Dolu Paskov. Tam firma z ekonomických těžbu loni ukončila těžbu.

"V červnu 2016 OKD bylo na zavření. Firma před bankrotem. A já jsem si to vzal jako osobní výzvu," řekl Babiš a ocenil, že je nyní firma stabilizovaná a funguje. "Teď hledají 280 nových zaměstnanců," řekl Babiš.

Zaměstnance OKD obtížně shání už od ukončení těžby v Paskově. Nabízí v některých profesích zvýšený náborový příspěvek až 60.000 korun a peníze i pro současné zaměstnance, kteří přivedou nové kolegy.

Premiér také řekl, že OKD je pro region zásadní podobně jako ArcelorMittal Ostrava, jehož prodej nyní majitel, světová ocelářská skupina ArcelorMittal, zvažuje. "Teď je velice důležitý osud ArcelorMittalu, který, to tak vypadá, se taky ne úplně povedl, když pan majitel si vytáhl 40 miliard dividend a nějací finančníci šest miliard a my jsme to prodali za nějakých směšných 300 nebo za kolik," řekl Babiš.

Majitelem firmy OKD se tento měsíc stál po letech znovu stát. Akcie společnosti převzali zástupci státního podniku Prisko, stát za ně zaplatil téměř 80 milionů korun. Skončila tak reorganizace podniku, který se v roce 2016 dostal do úpadku.Ve firmě nyní pracuje i se zaměstnanci dodavatelských firem okolo 9500 lidí.