Chu-che-chao-tche (Čína) - Ačkoli má na kontě celou řadu trofejí, zlaté medaile z Grand Prix v Číně si judista Lukáš Krpálek obzvlášť cení. Vybojoval ji totiž i přes velkou únavu a bolesti zad, kvůli kterým zvažoval, že v průběhu turnaje vzdá. Přesto dokázal semifinále a finále otočit a zaznamenal další triumf po přechodu do nejtěžší váhové kategorie.

"Každá medaile v této kategorii je vydřená. Jsem rád, že to vyšlo. Jsme v náročném období, kdy jezdíme po kempech a máme nejnáročnější přípravu. O to víc si cením této medaile," řekl Krpálek ČTK. "Měl jsem tu těžké zápasy a nebyl jsme na tom úplně dobře. Ne, že bych v medaili nevěřil, ale věděl jsem, že to bude hrozně těžké," dodal.

V semifinále s Rusem Andrejem Volkovem i ve finále s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska prohrával na wazari, ale dokázal duely otočit a vyhrát na držení.

"Stejně jako v semifinále mě i ve finále hrozně naštvalo, že jsem tam udělal hloupou chybu. Hnal jsem se do chvatu a chtěl ho zalomit. Záda to ale nedovolila, trošku jsme polevil a on mě z toho otočil. Ale to mě naštvalo a chtěl jsem to obrátit. Dal jsem do toho maximum. Povedl se mi chvat sumi-gaeši a následně držení, takže super," radoval se olympijský vítěz z Ria.

Těší ho, že i po půl roce od přestupu do nejtěžší váhové kategorie mu vychází jeho největší zbraň, boj na zemi a držení soupeře. "Je super, že newaza mi pořád funguje, že mě ještě tolik neznají. Takhle dobře to asi pořád nepůjde. Ale chci toho využít, dokud to jde," dodal.

I proto stále rozšiřuje svůj rejstřík chvatů a jeden z nich, tomoe-nage, úspěšně aplikoval i v Číně ve čtvrtfinále proti Korejci Kim Sung-minovi. "Každý vyhraný zápas potěší, ale měl jsem radost hlavně ze zápasu s Korejcem, který je výborný závodník se spoustou medailí. Když se mi proti němu povedla technika, kterou zas tak dlouho netrénuji, tak jsem z toho měl opravdu radost," řekl šestadvacetiletý judista.

Česká reprezentace nyní zůstáne v Chu-che-chao-tche další tři dny a bude zde trénovat na kempu. "Mělo by to být se stejnými závodníky, plus další judisti z Číny. Uvidíme, jak to bude vypadat. Pak se přesuneme do Japonska, kde nás čekají určitě kvalitní tréninky. To je naše hlavní část přípravy na mistrovství světa. Pak je tam ještě Bělorusko. Potom už přejdeme na lehčí režim, dolaďování a budeme doufat, že to vyjde na světě," řekl Krpálek.