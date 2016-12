Londýn - Vůbec poprvé od předloňské epidemie eboly se podařilo vědcům vyvinout vakcínu, u níž testy ukázaly stoprocentní úspěšnost. Uvedla to ve čtvrtek Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž získali lékaři zbraň proti případnému dalšímu šíření viru, který zabil během uplynulých tří let v Africe přes 11.300 lidí.

Vakcínu, kterou vyvinula farmaceutická společnost Merck, testovali lékaři na téměř šesti tisícovkách lidí v západoafrické Guineji. Žádný z nich po deseti a více dnech od očkování ebolou neonemocněl.

"Až příště propukne ebola, nebudeme bezbranní," komentovala úspěch zástupkyně šéfa WHO Marie-Paule Kienyová, která byla jednou z vedoucích pracovnic klinického zkoumání účinků vakcíny rVSV-EBOV.

Ebola se začala šířit v prosinci 2013 nejprve v Guineji. Posléze zasáhla i Sierru Leone a Libérii a několik případů se objevilo rovněž v Nigérii a Mali. Pacienti, kteří se ebolou nakazili v Africe, nemoci podlehli také v USA a ve Španělsku. Celkem se nakazilo přes 28.600 lidí. Konec epidemie ohlásila WHO až letos.