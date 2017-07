Praha 16. července (ČTK) - Provoz v Těšnovském tunelu v Praze na více než dvě hodiny zkomplikovala nehoda třicetiletého motorkáře, který se snažil ujet před policisty, protože měl zakázáno řízení. V tunelu narazil v plné rychlosti do policejního auta, které mu zatarasilo cestu. Motorkář byl při nárazu těžce zraněn a dva policisté lehce. V 16:30 byl tunel opět zcela průjezdný. ČTK to řekl policejní mluvčí Tomáš Hulan.

Policejní hlídka si všimla motorkáře, o kterém věděla, že má zakázáno řízení, kolem 14:00 a chtěla ho zkontrolovat. "Stejně jako v předchozích případech, tak i tentokrát se motorkář snažil policistům zmizet, a proto jejich pokyny k zastavení nerespektoval," uvedl mluvčí. Podle něj motorkář před policisty ujížděl Argentinskou ulicí směrem přes Hlávkův most do Těšnovského tunelu. Tam mu další hlídka zatarasila cestu svým policejním autem, do kterého bez brzdění narazil.

Krátce po nehodě byl tunel několik minut do zhruba 14:30 uzavřen, směr z centra zůstal neprůjezdný ještě další dvě hodiny a řidiči museli úsek objíždět.

Podle informací policistů měl řidič motocyklu do současné doby vysloveny čtyři zákazy řízení. "Dva už má takzvaně za sebou, třetí by mu měl končit letos v říjnu, na který navazuje čtvrtý s platností od letošního října až do roku 2019. Navíc má řidič zadržený řidičský průkaz," dodal Hulan.

Příčiny nehody vyšetřují dopravní policisté a celou policejní akci vyhodnocuje i odbor vnitřní kontroly pražské policie.