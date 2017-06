Londýn - Teroristický útok v centru Londýna si v noci na dnešek vyžádal životy nejméně sedmi lidí a desítky zraněných, z nichž několik je v kritickém stavu. Trojice útočníků najela dodávkou do lidí na mostě přes Temži, poté pokračovala do nedaleké čtvrti Borough Market, kde vyskočila a začala do lidí bodat noži. Policie atentátníky za osm minut po ohlášení incidentu zastřelila. Podle ministryně vnitra Amber Ruddové atentát souvisel s islámským radikalismem. Londýnská policie dnes oznámila, že v souvislosti se sobotním teroristickým útokem zatkla 12 lidí, všechny na východolondýnském předměstí Barking. Razie na několika adresách v Barkingu pokračují, dodala policie.

Útok odsoudila řada státníků, včetně českého premiéra Bohuslava Sobotky a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prezident Miloš Zeman zaslal kondolenci britské královně Alžbětě II.

Britské politické strany s výjimkou Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) kvůli útoku přerušily do pondělí kampaň před čtvrtečními volbami. Večerní benefiční koncert pro oběti nedávného atentátu v Manchesteru se ale konat bude.

V Londýně se dopoledne kvůli atentátu sešel vládní výbor pro krizové situace COBRA. Premiérka Theresa Mayová v prohlášení po ukončení schůzky vyzvala k přísnější globální kontrole internetu, aby se zabránilo šíření extremistických názorů, a ke zpřísnění postoje vůči domácím radikálům. Země podle ní byla vůči extremistům "až moc tolerantní". "Nemůžeme a nesmíme předstírat, že věci mohou pokračovat tak jako dosud," uvedla Mayová. Policie podle ní zmařila od útoku u britského parlamentu 22. března pět věrohodných teroristických spiknutí.

Na mostě London Bridge nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. BBC s odvoláním na jednoho ze svědků informovala, že atentátníci křičeli: "Toto je pro Alláha".

Útok si vyžádal sedm mrtvých a 48 lidí bylo hospitalizováno. Mezi zraněnými jsou i občané Austrálie, Francie a Nového Zélandu. Mezi oběťmi a zraněnými zatím nejsou hlášení žádní Češi, uvedlo ministerstvo zahraničí, které situaci dál sleduje.

Britská ministryně vnitra Ruddová uvedla, že atentát souvisel s islámským radikalismem. Dodala nicméně, že protiteroristické úřady nedoporučily zvýšit stupeň ohrožení terorismem v zemi ze současného druhého nejvyššího na úplně nejvyšší, kritický. Policie podle ní totiž věří, že dopadla "všechny hlavní pachatele" atentátu.

V bydlišti jednoho z nich ve východním Londýně od rána zasahovala policie, podle svědků citovaných britskými médii bylo několik lidí zatčeno.

Očitá svědkyně incidentu BBC řekla, že při incidentu na mostě viděla bílou dodávku, jak vyjela ze silnice a zasáhla pět nebo šest lidí. Dodávku údajně řídil muž rychlostí přibližně 80 kilometrů za hodinu.

Násilí proměnilo oblast plnou barů a restaurací ve scénu paniky a chaosu. Policisté na přeplněných ulicích volali na lidi, aby utekli, popisovala situaci agentura AP. Britská média také citují mnohá svědectví o tom, jak se lidé útočníkům postavili, například po nich házeli židle.

Na místech útoku zůstává nadále množství policistů. Uzavřeno je okolí i blízké stanice metra.

Poslední londýnské útoky se odehrály nedlouho poté, co byl stupeň ohrožení terorismem v zemi snížen z nejvyššího na druhý nejvyšší. Na maximální úrovni byl po atentátu v Manchesteru, kde 22letý sebevražedný útočník 22. května po koncertu americké popové zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí. Zpěvačka už na twitteru uvedla, že se modlí za Londýn.

Dva měsíce předtím vjel do davu lidí na londýnském Westminsterském mostě 52letý islamista, který poté u parlamentu ubodal neozbrojeného policistu. Útok si vyžádal šest obětí na životech, atentátníka zastřelila policie.