Londýn - Počet obětí sobotního teroristického útoku v Londýně se zvýšil na sedm, oznámila dnes podle agentury Reuters na tiskové konferenci komisařka metropolitní policie Cressida Dicková. Na otázku, zda zná totožnost trojice atentátníků, kteří vozem najeli do lidí na mostě London Bridge a poté v nedaleké čtvrti Borough Market bodali do lidí, odpověděla: "Neznám". Policie podle Dickové věří, že incident je pod kontrolou. Na místech útoku zůstane nadále množství policistů. Uzavřeno je okolí i blízké stanice metra. V ulicích Londýna bude nasazeno větší množství policistů, včetně ozbrojených, dodala Dicková.

V Londýně byl spáchán dvojí teroristický útok

Nejnovější teroristický útok v centru Londýna si v noci na dnešek vyžádal životy nejméně sedmi obětí. Oznámila to dnes londýnská policie. Všechny tři útočníky z automobilu, jenž najel do lidí na Londýnském mostě, policie zabila. Policie se podle šéfa protiteroristické jednotky Marka Rowleyho domnívá, že víc útočníků nebylo, ale ještě to musí potvrdit další vyšetřování. Do londýnských nemocnic bylo převezeno 48 lidí a mnoho dalších bylo ošetřeno s lehčími zraněními.

Útok se odehrál na mostě přes řeku Temži a v několik set metrů vzdálené čtvrti Borough Market. Na Londýnském mostě nejdřív vjela bílá dodávka vysokou rychlostí na chodník a srazila několik pěších. Útočníci pak pokračovali v jízdě až k tržišti Borough Market, které je plné restaurací a barů. Tam teroristé vystoupili a napadali lidi noži s dlouhou čepelí. Podle CNN pobodali nejméně dvě osoby. BBC s odvoláním na jednoho ze svědků informovala, že atentátníci křičeli: "Toto je pro Alláha".

V Borough Market teroristy zastřelila policie. BBC zveřejnila fotografii údajně postřelených útočníků. Jeden z nich měl k tělu připoutány "kanystry". Policie potvrdila, že podezřelí měli na sobě patrně atrapy vest naplněných výbušninami.

Policie i britská premiérka Theresa Mayová potvrdily, že incidenty, které se odehrály pět dní před předčasnými parlamentními volbami, byly patrně teroristickými činy. Londýnská policie později upozornila, že lidé se mají připravit na větší počet policistů v ulicích. Mayová dnes bude předsedat schůzi vládního výboru pro mimořádné situace COBRA.

Očitá svědkyně incidentu BBC řekla, že při incidentu na mostě viděla bílou dodávku, jak vyjela ze silnice a zasáhla pět nebo šest lidí. Dodávku údajně řídil muž rychlostí přibližně 80 kilometrů za hodinu.

Násilí proměnilo oblast plnou barů a restaurací ve scénu paniky a chaosu. Policisté na přeplněných ulicích volali na lidi, aby utekli, popisovala situaci agentura AP.

Ještě několik hodin po útocích byla policejně uzavřena velká část centrálního Londýna a lidé byli vyzýváni, aby se oblasti vyhnuli. Mnozí Londýňané i turisté tak měli potíže dostat se domů. Útočiště jim poskytly některé restaurace a nejméně jedna taxislužba poskytovala lidem v nouzi bezplatné jízdy.

Třetí hlášený incident ve čtvrti Vauxhall, kde policie zasahovala kvůli pobodání, s předchozími dvěma činy nesouvisel a patrně o teroristický útok nešlo.

"Ještě neznáme všechny podrobnosti, ale byl to úmyslný a zbabělý útok na nevinné Londýňany a návštěvníky," řekl londýnský starosta Sadiq Khan.

Americký prezident Donald Trump na twitteru přislíbil, že USA udělají vše, co je v jejich silách, aby Británii pomohly při londýnském dramatu. Také ministerstvo zahraničí USA ve svém prohlášení odsoudilo "zbabělé útoky, jejichž terči se stali nevinní civilisté v Londýně" a ujistilo, že Washington je připraven poskytnout jakoukoli pomoc, o kterou případně britské úřady požádají.

Přes pokročilou noční hodinu už útok odsoudil i francouzský prezident Emmanuel Macron, který ujistil, že Francie je při Británii víc než kdy jindy.

"Jsem zděšen posledními událostmi v Londýně. Mé myšlenky a modlitby patří obětem a jejich rodinám," uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Poslední londýnské útoky se odehrály nedlouho poté, co byl stupeň ohrožení terorismem v zemi snížen z nejvyššího na druhý nejvyšší. Na maximální úrovni byl po atentátu v Manchesteru, kde 22letý sebevražedný útočník 22. května po koncertu americké popové zpěvačky Ariany Grandeové zabil 22 lidí. Zpěvačka už na twitteru uvedla, že se modlí za Londýn.

Dva měsíce předtím vjel do davu lidí na londýnském Westminsterském mostě 52letý islamista, který poté u parlamentu ubodal neozbrojeného policistu. Útok si vyžádal stejně jako dnes šest obětí na životech, atentátníka zastřelila policie.