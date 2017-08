Praha - Teroristické útoky v Evropě ovlivňují cestovní ruch výrazně méně než před několika lety. Útoky berou nejen Češi v poslední době více jako realitu, kvůli které nepřehodnocují svoje cestovatelské plány. Cestovní kanceláře očekávají, že např. poslední útoky v Barceloně se na budoucí návštěvnosti města ze strany českých turistů výrazně negativně nepodepíší.

"My si začínáme zvykat na to, že terorismus je součástí života. Ten šok, který byl po těch prvních teroristických činech, je nyní už mnohem menší. Náš 'práh bolesti' vůči těmto útokům se zvýšil," říká místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Podle ředitele cestovní kanceláře Fischer Jiřího Jelínka se Češi svým chováním přiblížili obyvatelům jiných západoevropských zemí. "To, že ve světě k útokům dochází už berou lidi jako realitu, kvůli které ale nepřehodnocují kvůli tomu svoje cestovatelské plány a zvyky. Loni někteří ze strachu dovolenou vynechali a zůstali doma, letos se přestali bát a znovu cestují," dodal Jelínek.

Poslední teroristický útok v centru Barcelony, kdy na třídě La Rambla zabil ve čtvrtek Maročan Júnis abú Jakúb autem 13 lidí a přes sto dalších zranil, nebude mít podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného zřejmě vliv na návštěvnost města. "Kdo jede na pobřeží Costa Brava, Costa Dorada, ten si ten výlet do Barcelony velmi často udělá. Myslím si, že tohle se měnit nebude," dodal Šatný.

Například Paříž se rychle vzpamatovala z loňského propadu návštěvnosti po vlně islamistických teroristických útoků. Letos by do metropole mohl přijet rekordní počet turistů, jen za prvních šest měsíců roku jich město a okolní region navštívilo 16,4 milionu, nejvíce za posledních deset let. Oznámil to pařížský regionální výbor pro turistiku. Od 1. ledna do konce června meziroční nárůst činil 10,2 procenta, přijelo tedy o 1,5 milionu více turistů.

Nestabilní situace v některých zemích také spíše než poptávku může ovlivnit dobu, kdy turisté dovolenou kupují. "V minulosti tak například turisté s ohledem na některé události ve světě výběr dovolené odkládali a následně nakupovali dovolené v last minute režimu. V letošní sezóně jsme naopak registrovali extrémní zájem o first minute dovolené," dodal marketingový ředitel cestovní agentury Invia Michal Tůma.