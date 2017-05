Terezín (Litoměřicko) - Památník Terezín je místem, které má nejen připomínat hrůzy holokaustu, ale také sloužit jako varování. Na dnešní připomínce 70. výročí vzniku památníku to řekl ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). O zřízení Památníku národního utrpení rozhodla vláda v roce 1947, později byl přejmenován na Památník Terezín. Jediná instituce svého druhu v České republice vznikla oficiálně 6. května 1947.

Památník zahájil sérii akcí k 70. výročí setkání s hosty a bývalými a současnými zaměstnanci. Místo je podle ministra pro historii velmi důležité. "To, co se zde na těchto místech dělo, je samozřejmě nesmírně důležitou etapou našich dějin. A stále ještě mezi námi žijí svědkové, jak ti, co prošli terezínským ghettem, tak ti, kteří prošli terezínskou Malou pevností. Je naší odpovědností paměť tohoto místa dále kultivovat a dále nést společnosti dál. I těm, kteří tu zkušenost nemají. Aby se nezapomnělo, aby to bylo velké varování pro budoucnost," řekl ČTK Herman.

Ministr připomněl, že terezínským ghettem prošla i řada jeho příbuzných a má k městu velmi osobní vztah. "Dnes je to přesně 72 let, kdy celu 24 na ženském dvoře Malé pevnosti opouštěla moje babička po věznění zde a vracela se do Prahy. Vyprávěla mi mnoho a mnoho zážitků," vzpomněl Herman.

Sedmdesáté výročí založení si bude památník připomínat celý rok. Připravil několik výstav, například studentských prací na téma "Je minulost stále živá" nebo výstavu k poctě výtvarníka Felixe Blocha, který se snažil zachytit každodenní život ghetta.

Památník také vydal k výročí novou publikaci, známky a příležitostné razítko, obojí dnes představil. Známky budou veřejnosti dostupné na letošní tryzně. Pietní akce se letos koná 21. května.

Nacisté zavlekli mezi lety 1941 a 1945 do terezínského ghetta na 155.000 Židů z celé Evropy. Na 117.000 z nich se nedožilo osvobození. Věznicí gestapa v Malé pevnosti prošlo na 32.000 mužů a žen. V Terezíně jich zahynulo 2600, další tisíce potom v jiných nacistických táborech.

Novým ředitelem Památníku Terezín bude Jan Roubínek

Jan Roubínek bude od 1. července novým ředitelem Památníku Terezín. Dosavadního vedoucího dokumentačního oddělení památníku doporučila výběrová komise, řekl dnes v Terezíně ministr kultury Daniel Herman. Roubínek nahradí v čele instituce Jana Munka, který odchází po 27 letech.

Výběrová komise podle Hermana doporučila tři jména, ministr vybral Roubínka. "Vyhrál u mě znalostí, vztahem k tomuto místu, které je velmi specifické. Protože přece jen nelze být manažerem úplně pro všechno, třeba schopným, ale bez speciálního vztahu ke speciálním místům. A toto je jeho vysokou přidanou hodnotou," řekl ČTK Herman.

Roubínek se funkce ujme 1. července. Nahradí Jana Munka, který památník vede od roku 1990. "V budoucích letech povedu Památník Terezín takovým způsobem, aby se už nikdy nestal nástrojem propagandy nebo určité vládnoucí skupiny k tomu, aby ji pomáhal udržet u moci," řekl krátce po oznámení Roubínek.

Roubínek vystudoval Telavivskou univerzitu, obor všeobecná historie a historie Blízkého východu. Hovoří několika jazyky včetně hebrejštiny. V Památníku Terezín pracuje od roku 2011. Poslední dva roky je vedoucím dokumentačního oddělení.