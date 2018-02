Praha - Na šumavské Jezerní slati naměřili v noci meteorologové minus 22,8 stupně Celsia. Jihočeské silnice jsou vymrzlé a bez problémů sjízdné. Žádné sněhové přeháňky se nečekají. V Libereckém kraji klesly dnes ráno teploty k minus 18 stupňům Celsia. Na severu Olomouckého kraje leží na silnicích rozbředlý sníh. Se zvýšenou opatrností dnes musejí řidiči počítat na Šumpersku i Jesenicku. V části Jihomoravského kraje je dnes ráno silný vítr.

Jihočeský kraj

Na šumavské Jezerní slati naměřili v noci meteorologové minus 22,8 stupně Celsia. V jižních Čechách budou dnes nejvyšší teploty od minus devíti do minus šesti stupňů. Silnice v kraji jsou sjízdné bez omezení. ČTK to dnes řekli František Vavruška z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a dispečer Správy a údržby silnice Jihočeského kraje Tomáš Musil.

Druhou nejnižší teplotu v Jihočeském kraji v noci na dnešek meteorologové naměřili v Pohoří na Šumavě, bylo tam minus 22 stupňů. Třetím nejmrazivějším místem byla šumavská hora Plechý s minus 20,3 stupně Celsia. "Kolem minus dvaceti na vrcholech a na Šumavě. V nižších polohách, na většině území kraje bylo od minus 14 do minus 18 stupňů," řekl Vavruška.

Jihočeské silnice první, druhé i třetí třídy jsou dnes ráno sjízdné bez omezení. V horských polohách okresů Prachatice a Český Krumlov je na cestách zmrzlá vrstva sněhu posypaná štěrkem. "Silnice jsou vymrzlé a bez problémů sjízdné. Žádné sněhové přeháňky se nečekají, mráz vydrží," řekl Musil.

V kraji bude dnes polojasno, později až oblačno, ojediněle slabé sněžení, zejména na Šumavě. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od minus devíti do minus šesti, na horách v 1000 metrech bude minus 14 stupňů Celsia.

Jihomoravský kraj

V části Jihomoravského kraje je dnes ráno silný vítr. Řidiči na to musejí myslet na Břeclavsku a Hodonínsku. Nárazový vítr fouká v okolí dálnice D1 a D2 a také na Blanensku, kde leží v lesních úsecích zbytky sněhu stejně jako na Znojemsku na méně využívaných trasách. Teploty se v kraji pohybují od minus 17 do minus devíti stupňů Celsia. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Většině je skoro jasno. Silnice jsou vesměs holé, suché a vymrzlé. Dálnice, silnice prvních tříd i většina komunikací druhých tříd je sjízdná bez omezení.

Viditelnost je dobrá. Na Břeclavsku a Hodonínsku fouká silný severovýchodní vítr. Na zbytku území kraje vane slabý vítr. Na Znojemsku jsou na méně využívaných úsecích zbytky sněhu, které jsou místy zledovatělé, a proto je nutná opatrnost. Jsou kryté posypem stejně jako zbytky sněhu na lesních úsecích na Blanensku.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji klesly dnes ráno teploty k minus 18 stupňům Celsia. Podle údajů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bylo nejchladněji v Jizerských horách - na Smědavě či Bedřichově. Na Jizerce klesly před 06:00 teploměry k minus 17 stupňům, při zemi bylo minus 18,7 stupně. Komunikace jsou sjízdné, silničáři ale radí opatrnost.

Hlavní komunikace jsou většinou holé a vymrzlé. Bez sněhu jsou i silnice nižších tříd v nižších polohách. V horských oblastech Krkonoš a Jizerských hor leží ale na vozovkách ujetá vrstva sněhu. Pozor by si měli dát řidiči v Malodoubské ulici v Liberci, kde na silnici vytéká potok a vytvořil se tam led.

Teploty v Libereckém kraji se dnes ráno pohybují od minus 17 do minus 11 stupňů. Je jasno, bez srážek a jen slabý proměnlivý vítr. I přes den se podle meteorologů udrží teploty pod bodem mrazu, maximálně vystoupají k minus šesti stupňům, na horách bude pod minus 11. Mrazy mají pokračovat i v dalších dnech.

Moravskoslezský kraj

Řidiči dnes na silnicích v Moravskoslezském kraji musejí být obezřetní, některé jsou sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Na jesenické straně kraje na Bruntálsku a Opavsku vane vítr a místy sněží, silnice jsou mokré po chemickém ošetření. Na Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky a na některých úsecích je nesouvislá vrstva zledovatělého sněhu. Na Frýdecko-Místecku v Beskydech může být na některých silnicích ujetá posypaná vrstva sněhu, jinak jsou silnice holé a vymrzlé. Na dálnici D48 u Českého Těšína na Karvinsku se tvoří námraza. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Pro těžká nákladní vozidla je nadále uzavřena silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku.

Podle předpovědi meteorologů dnes bude mrznout. Na horách bude i minus 15 stupňů Celsia. Foukat má čerstvý vítr místy s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

Olomoucký kraj

Na severu Olomouckého kraje leží na silnicích rozbředlý sníh. Se zvýšenou opatrností dnes musejí řidiči počítat na Šumpersku i Jesenicku. V okolí Zábřehu na Šumpersku může komplikovat řidičům jízdu námraza. Ze stejných důvodů musejí být řidiči obezřetní i na D35 v úseku mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou a u Prostějova, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na Jesenicku leží rozbředlý sníh na chemicky udržovaných vozovkách od vyšších poloh, na vozovkách ošetřovaných inertně musejí počítat řidiči s ujetým, místy zledovatělým sněhem krytým posypem již od středních poloh. Podle správců cest je nutná zvýšená opatrnost. Na Šumpersku hlásí správci cest rozbředlý sníh i na hlavních tazích.

Ostatní silnice Olomouckého kraje jsou naopak většinou holé, suché a vymrzlé. Pouze na Přerovsku nabádají správci cest k opatrnosti na některých úsecích silnic druhých a třetích tříd, kde se mohou tvořit sněhové jazyky.

Zlínský kraj

Na silnicích Vsetínska, především v jeho severní části, leží dnes na silnicích vrstva nového sněhu. Vlivem silného větru se na nich místy tvoří sněhové jazyky a závěje, dohlednost navíc snižují sněhové přeháňky. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. S uježděnou vrstvou sněhu krytou posypem musejí motoristé počítat také na vozovkách v horských oblastech okresu. Ostatní silnice ve Zlínském kraji jsou holé, suché a vymrzlé, vyplývá z dat zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně jasno až skoro jasno. Teplota se ráno pohybovala od minus 17 do minus 11 stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout minus pěti stupňů. Přes den bude přibývat nízké oblačnosti s možností slabého občasného sněžení. Vát bude mírný, během dne čerstvý severovýchodní vítr, který může v nárazech dosahovat rychlosti přesahující 50 kilometrů v hodině.