Teplice - Teplická policie objasnila sérii brutálních útoků na prostitutky, obětí je zatím devět. Podezřelý osmačtyřicetiletý recidivista je ve vazbě. Na Teplicko jezdil ze středních Čech, řekl novinářům zástupce vedoucího teplické policie Jaroslav Jedlička.

Na policii se v březnu obrátila jedna z napadených žen. Policie v dubnu muže obvinila za tři znásilnění. Následně bylo jeho jeho trestní stíhání v polovině května rozšířeno o útoky na dalších šest žen. "Tentokrát to nebylo pouze znásilnění. Byly tam přečiny a zločiny krádeže, loupeže, pokus ublížení na zdraví, omezování osobní svobody. Některé ženy budou vyslýchány jako svědkyně," uvedla vyšetřovatelka Libuše Rážová. Útoky se odehrávaly od konce loňského roku do mužova zadržení. Počet útoků není konečný. "Budeme stíhání rozšiřovat o jednu až dvě další oběti," doplnila Rážová. Mimo to kriminalisté zjišťují, zda se muž nedopustil obdobných útoků i v dalších krajích.

Útoky byly podle policie mimořádně brutální. "Pokud by se nám to nepodařilo úplně objasnit, tak brutalita pachatele mohla pravděpodobně stoupat s mohlo dojít až k nějakým závažným trestným činům," řekl Jedlička. Obviněný držel ženy několik hodin v autě a napadal je. "Některé odvezl zpátky jakoby se nic nestalo a některé běhaly nahé po lese s hrůzou a sháněly pomoc," doplnila Rážová.

Obviněným je recidivista, který byl za obdobné útoky před lety odsouzen. Po propuštění mu byla nařízena ústavní sexuologická léčba, která se loni proměnila na ambulantní. "Od té doby, co je venku, začal zřejmě opět páchat trestnou činnost," podotkl kriminalista Jiří Dbalý. Obviněný s policií nespolupracuje.

Muži hrozí podle právní kvalifikace až deset let vězení, soud ale v jeho případě může hranici zvýšit až o třetinu.