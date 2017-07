Teplice - Fotbalový záložník Jan Suchan odchází z Plzně na roční hostování s opcí do Teplic. Jednadvacetiletý mládežnický reprezentant by měl už dnes za Severočechy nastoupit v přípravě. V Plzni má smlouvu do léta 2019.

Odchovanec Příbrami přestoupil do Plzně v létě 2015, ale hned byl poslán na hostování zpátky do Příbrami. Minulou sezonu začal v Plzni, ale výrazněji se neprosadil, a tak jaro opět odehrál v Příbrami. Tam patřil do základní sestavy, jenže ani třemi góly sestupu nezabránil. Celkem má v lize odehráno 42 utkání a šest vstřelených branek.

Nyní opět bojoval o svou šanci v Plzni, v přípravných zápasech dal dva góly, ale po zúžení kádru se nevešel mezi vybraných 20 hráčů trenéra Pavla Vrby. Viktoria ho tak znovu uvolnila na hostování, tentokráte do Teplic, které potřebovaly ofenzivní záložníky po konci kariéry Štěpána Vachouška a odchodu Nivalda. Navíc Martin Fillo usiluje o angažmá ve Zlíně.