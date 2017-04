Teplice - Fotbalisté Teplic zaváhali v boji o pohárové příčky a ve 26. kole první ligy doma jen remizovali 2:2 se Slováckem. Hosté dvakrát vedli po gólech Tomáše Zajíce a Jana Navrátila, za domácí pokaždé vyrovnal Martin Fillo, který jednou skóroval z penalty. Páté Teplice v tabulce ztrácejí na čtvrtou Mladou Boleslav čtyři body.

Teplickým se sen o pohárech začal hroutit už v předchozích dnech - souhra výsledků v semifinále domácího poháru rozhodla, že postup nezaručí ani páté místo, pak Boleslav nezaváhala ve Zlíně. A hned úvod zápasu se Slováckem naznačil, že manko se bude Severočechům stahovat obtížně.

Ze zápasu odběhlo jen 64 sekund a hosté vedli. Z levé strany odcentroval Machalík, našel nabíhajícího Zajíce a ten usměrnil míč pod ruku padajícího brankáře Grigara.

Viditelně otřesené Teplice se sice snažily zareagovat, ale pak přišel další problém. Hora se po rychlé narážečce dostával do šance, kterou utnul riskantním skluzem ve vápně Civič. Trefil míč, Hora ale v pádu špatně došlápl a po pár minutách definitivně odkulhal ze hřiště.

Trenér Šmejkal na jeho místo posunul Filla a když se přičetly změny, které udělal v základní sestavě, hrála celá ofenzivní část sestavy Teplic v nezvyklém složení. Na hře to bylo vidět - oproti předchozím zápasům se vytratily překvapivé přihrávky a zatažené Slovácko zvládalo většinu akcí vyřešit výtečným presinkem.

Vymizely i šance. Nebezpečná byla jen domácí šance ve 40. minutě, nejdřív průnik Filla, zastavený faulem na hranici šestnáctky, pak nepříjemnou střelu Kroba z přímého kopu, kterou brankář Daněk vytáhl na roh jen s problémy.

Zajímavý fotbal se začal hrát až po poločase. V 52. minutě si zaběhl za obranu po pravé straně Vošahlík a ostrým centrem na bližší tyč našel Filloa ten míč napálil do horního rohu branky.

Jenže Slovácko si vedení vzalo za další dvě minuty zpátky. Havlík přehodil od půlky hřiště obranu Teplic, Navrátil přesprintoval Šušnjara a dalším lobem přehodil i vybíhajícího brankáře Grigara. Teplice se tlačily dopředu a před brankou Slovácka přibývalo soubojů.

Pád Kučery přes Šumulikoského ještě penaltou neskončil, Břečkovo stažení unikajícího Červenky už ano. Fillo v 71. minutě vyrovnal a domácím zbývalo na třetí gól dvacet minut, v závěru si ale víc než platonickou převahu nevypracovali.

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Zápas hodně ovlivnil ten první rychlý gól, třicet minut to na nás bylo vidět, až před poločasem jsme se z toho oklepali. Nejsme úplně šťastní, že jsme nedokázali vyhrát, ale to utkání se pro nás nevyvíjelo úplně dobře. Kluci tam nechali všechno, Slovácko hrálo prostě dobře. Škoda toho druhého gólu, pět minut po každé brance je nebezpečných. To nám říkali už naši trenéři a my to nedokázali pohlídat. Je to škoda, měli jsme v tu chvíli psychologickou výhodu. Měli jsme na páté místo obrovskou ztrátu, jaro to celé zkresluje. Máme vlastně pět bodů ztrátu, situace není beznadějná, ale jdeme do toho zápas od zápasu a uvidíme, co ta utkání přinesou."

Stanislav Levý (trenér Slovácka): "Ten úvod byl až nad očekávání, z prvního protiútoku jsme vstřelili branku, ale paradoxně nám to spíš uškodilo. Celý poločas jsme byli pasivní, kombinace, která nás zdobila v předchozích zápasech, se vytratila. Bylo jasné, že s touto hrou tu vyhrát nedokážeme, Teplice jsou se Slavií a Plzní aktuálně nejsilnější v lize. Vezeme si cenný bod, který může být v dalším vývoji ligy cenný. Upozorňovali jsme na to, že Teplice rychle hází auty, to jsme nepohlídali, stejně jako náběh před prvním gólem."

26. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - 1. FC Slovácko 2:2 (0:1)

Branky: 52. a 71. z pen. Fillo - 2. Zajíc, 55. Navrátil. Rozhodčí: Jílek - Vlasjuk, Kotalík. ŽK: Ljevakovič - Machalík, Civič, Zajíc, Navrátil, Rezek. Diváci: 4552.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora (23. Vošahlík), Hyčka (67. Červenka)- Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Daníček, Šumulikoski (67. Šimko), Machalík - Navrátil (85. Rezek), Zajíc (75. Koné), Havlík. Trenér: Levý.